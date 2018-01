Katolicy uciekają z Bośni i Hercegowiny

Co roku ok. 10 tys. katolików wyjeżdża z Bośni i Hercegowiny, ponieważ jako mniejszość religijna są dyskryminowani przez państwo – powiedział kard. Vinko Puljić, arcybiskup Sarajewa, w wywiadzie dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dyskryminacja przejawia się w polityce i administracji, a przede wszystkim przy zatrudnianiu pracowników.

Kardynał przypomniał, że konsekwencją wojny na Bałkanach była ucieczka z tego kraju 250 tys. wiernych,

czyli około połowy katolickiej populacji. W czasie wojny i bezpośrednio po niej większość katolików została wypędzona ze swoich domów, doszło do wielu zniszczeń i grabieży, a po wojnie zabrakło odpowiedniego wsparcia politycznego i finansowego, by skłonić wydalonych do powrotu.

Kard. Puljić dodał, że gdyby nie Chorwaci, to w Bośni i Hercegowinie w ogóle nie byłoby już katolików. Ich przyszłość jest jednak zagrożona. Wielu opuszcza ten kraj, gdyż czują się tu niepewnie i niepokoją się o przyszłość swoich dzieci.

za Rad. Watykanskie