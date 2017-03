Kasia Kiklewicz – Poza Tobą

„Poza Tobą” to debiutancka płyta młodej wokalistki oraz autorki muzyki i tekstów – Kasi Kiklewicz. Album składa się z autorskich utworów o głębokich, poetyckich tekstach zainspirowanych fragmentami Pisma Świętego, ubranych w akustyczne brzmienia instrumentów. Stylistyka materiału to synteza takich gatunków jak jazz, pop czy folk – to zarówno energiczny groove, jak i liryczne ballady, chwytliwe refreny, jak i improwizacyjne części instrumentalne.

Utwory cechuje oryginalność, głębia przekazu i niezwykła spójność treści z muzyką. Żywe instrumenty stwarzają atmosferę autentyczności i intymności, a wokal Kasi dodaje utworom subtelności i ciepła. Płyta ukaże się pod koniec lutego 2017 roku.

Więcej informacji na stronie artystki: http://kasiakiklewicz.pl/kup-plyte

Prezentacja muzyczna utworów z płyty będzie miała miejsce 16 III 2017, o godz. 11.00 i 20.00.

Zapraszamy do obejrzenia teledysku, promującego album.

O wykonawczyni



Kasia Kiklewicz to młoda wokalistka, autorka muzyki i tekstów, a także dyrygentka i pianistka. W jej twórczości słychać inspiracje poezją śpiewaną, muzyką gospel, jazzem i folkiem. Jeszcze wyraźniej rozbrzmiewa miłość do słowa i otwartego, a jednocześnie niebanalnego przekazu. Połączenie błyskotliwych tekstów i autorskiej muzyki zaowocowało powstaniem projektu „Poza Tobą”. Oprócz pisania i wykonywania własnych kompozycji Kasia od lat związana jest z muzyką gospel jako dyrygentka i solistka. Obecnie prowadzi chór gospel UnderGrace przy Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie.

Kasia urodziła się w 1992 roku w Mińsku. Dzięki muzycznym zamiłowaniom rodziców w wieku 5 lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie, który do dzisiaj jest jej ukochanym instrumentem. W 2002 roku wraz z rodziną przeprowadziła się do Olsztyna, gdzie kontynuowała edukację muzyczną. Mając 13 lat po raz pierwszy wzięła udział w weekendowych warsztatach gospel. Ekspresyjna, płynąca z głębokiej wiary muzyka wywarła na niej tak ogromne wrażenie, że w wieku 16 lat założyła swój pierwszy chór gospel. Przez kolejne trzy lata współpracowała z olsztyńskim chórem gospel „Wniebogłosy”, biorąc udział w licznych koncertach, najpierw jako chórzystka, później również jako dyrygentka i solistka. W 2012 roku ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w Olsztynie na wydziale rytmiki i przeprowadziła się do Warszawy, gdzie uzyskała licencjat w zakresie prowadzenia zespołów muzycznych na UMFC oraz w zakresie teologii w WSTS.

W 2014 roku założyła na UMFC chór gospel UnderGrace, który prowadzi. Została również wybrana na członka zarządu stowarzyszenia „Missio Musica”, którego działalność sięga 1990 roku i obejmuje nagranie jedenastu płyt oraz liczne koncerty w kraju i za granicą. W 2015 roku Kasia podjęła studia magisterskie w specjalności dyrygentura chóralna na UMFC oraz równolegle studia na wydziale jazzu AM w Katowicach w specjalności wokalistyka jazzowa. W 2016 roku rozpoczęły się prace nad autorskim projektem Kasi „Poza Tobą”, który został nagrodzony III miejscem na Międzynarodowym Festiwalu „Glory” we Wrocławiu (lipiec 2016).

Tytuł: Poza Tobą

Lista utworów:

1. Odwróć moje oczy (3:46)

2. Twój ogród (5:04)

3. Wystarczy mi Twej łaski (5:50)

4. Z głębokości (6:05)

5. Za mnie (4:18)

6. Sola gratia (5:45)

7. Niewyspana miłość (3:19)

8. Poza Tobą (5:31)

9. Tobie ufam (5:55)

10. Oczekiwanie (4:18)

Wykonawcy:

Kasia Kiklewicz (wokal, słowa, muzyka)

Sylwia Sałacińska (fortepian, aranżacja)

Wojciech Gumiński (kontrabas)

Tomek Boruch (gitary)

Jakub Kuzynin (perkusja)

Bartek Pieszka (wibrafon)

Katarzyna Gacek-Duda (piszczałka, flet poprzeczny)

Mateusz Wachtarczyk (trąbka)

Tomasz Bielecki (perkusjonalia)

Anetta Musielak (skrzypce I)

Dorota Błaszczyńska (skrzypce II)

Fily Diakite (altówka)

Angelina Rusnok (wiolonczela)

Monika Wydrzyńska (chórki)

Natalia Majewska (chórki)

Jakub Krukowski (chórki)

Kasia Cailloux (chórki)