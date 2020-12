Kari Jobe wydaje długo oczekiwany album „The Blessing”

24 października, nominowana do nagrody GRAMMY, wielokrotna laureatka nagrody Dove i liderka muzyki uwielbieniowej Kari Jobe wydała długo oczekiwaną płytę „The Blessing (Live Album)”. To jej pierwszy nowy projekt od trzech lat, nagrany na żywo w czasie pandemii latem tego roku. Niestety, bez udziału publiczności, mimo głębokiego pragnienia artystki, by prowadzić uwielbienie razem ze słuchaczami.

Stworzona w ten wyjątkowy sposób płyta, zawiera 15 utworów oraz ponad trzy godziny muzyki uwielbienia. W tym znany na świecie utwór tytułowy, będący najczęściej słuchaną nową piosenką roku z gatunku CCM.

Kari Jobe o przygotowywaniu płyty

„Przez ponad dwa lata wlewałam serce w ten album, pytając Boga, co Kościół ma śpiewać i deklarować, nie mając pojęcia, co ten rok przyniesie światu” – mówi Kari Jobe o przygotowywaniu płyty. „W czasie, gdy strach próbuje zawładnąć uwagą świata, wierzę, że te piosenki niosą zwycięską moc prawdy i nadziei Jezusa. Wszystko w naszym świecie zdaje się zmieniać, ale Bóg się nie zmienił i nigdy nie zmieni”.

Świętując wydanie albumu, 24 października Jobe poprowadziła dostępny w streamingu show „The Blessing”. W programie, w którym wziął udział pastor kościoła The Belonging Co, Henry Seeley, rozmawiano o inspiracjach do albumu. Podczas programu, przedstawiano z playbacku wybrane utwory.

Transmisja odbyła się na żywo na kanale Kari Jobe na YouTube, którego liczba subskrybentów przekroczyła niedawno milion. W wyniku czego artystka otrzymała nagrodę YouTube – Gold Play Button. Fani Kari mogli też śledzić wydarzenie na jej stronie na Facebook’u.

„‚The Blessing’ jest prawdą, jaką możemy codziennie deklarować”

Osiem miesięcy przed październikową premierą, Jobe wzięła udział w pracy nad uwielbieniowym hymnem roku „The Blessing”. W tworzeniu, uczestniczył też jej mąż i autor piosenek Cody Carnes oraz Steven Furtick z Elevation Worship i Chris Brown. Piosenka została napisana i wydana tydzień przed tym, gdy świat opanowała pandemia. Jej przesłanie pojawiło się w doskonałym momencie i nadal jest bliskie milionom słuchaczy.

Wideo z wykonaniem utworu na żywo odtworzono już ponad 32,2 miliona razy. Sama piosenka na całym świecie, była słuchana w streamingu 70 milionów razy. Trafiając na playlisty Spotify US Viral 50 i Global Viral 50 oraz dołączając do listy Pandory Top 50, obejmującej piosenki z największą liczbą polubień.

Utwór „The Blessing” stał się też najwyżej notowanym w karierze Jobe singlem radiowym. W wyniku czego, zdobył siódme miejsce na liście Christian Airplay i piąte na liście AC Monitored.

„Wiele razy płakałam, widząc różnych ludzi z całego świata, deklarujących błogosławieństwo nad swoimi rodzinami, kościołami i narodami” – mówi Jobe o reakcji na „The Blessing”. „Bóg jest Bogiem swojego Słowa, a ta piosenka pochodzi prosto z Pisma. Uwielbiam Bożą niezmienność i to, że zawsze jest z nami i stoi za nami. Przynosi to ogromny pokój, szczególnie w okresie rozczarowania, niepewności i strachu, przez który wszyscy w tym roku przechodzimy. ‚The Blessing’ jest prawdą, jaką możemy codziennie deklarować nad swoim życiem, swoją rodziną i nad innymi. Jestem ogromnie wdzięczna”.

Pomoc przy tworzeniu albumu

Współautorami utworów na płycie „The Blessing” są: Cody Carnes, Austin Davis, Jacob Sooter, Jonas Myrin, Elyssa Smith, Steffany Gretzinger, Chris Brown, Steven Furtick oraz Kristian Stanfill i Brett Younker z zespołu Passion. Album wyprodukowali: Cody Carnes, Austin Davis, Henry Seeley i Kari Jobe.

Zapowiadając premierę płyty, Jobe opublikowała filmy wideo z nagrań na żywo piosenek. „Let The Light In”, „Your Nature”, „First Love / Embers / Obsession” i „Heaven Invade”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat