Karen Whitsett, demokratka z Michigan, mówi, że porzuca politykę dla Jezusa

Dzień po krytyce programu Partii Demokratycznej i ogłoszeniu, że definitywnie zrywa z polityką na rzecz swojej relacji z Jezusem, stanowa deputowana z Michigan Karen Whitsett nie wycofuje się ze swoich słów.

„Ci, którzy rozumieją, zrozumieją. Ci, którzy nie rozumieją, nie zrozumieją. Koniec końców każde kolano zegnie się, a każdy język wyzna. Moim obowiązkiem jest stać w prawdzie i chodzić w posłuszeństwie — nie zabiegać o aprobatę” — napisała Whitsett we wtorek w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.

„Nie muszę uzasadniać moich przekonań. Najpierw odpowiadam przed Bogiem. Jeśli moje słowa poruszają coś w tobie i skłaniają cię do opublikowania gdzieś reakcji, modlę się, by to prowadziło cię bliżej Niego, a nie dalej od łaski. Nikt nie reaguje na rzeczy, które nie mają znaczenia. Tylko mówię.”

Whitsett, demokratka reprezentująca Detroit, która objęła urząd w 2023 roku i będzie go sprawować do 1 stycznia 2027 roku, powiedziała stacji WDIV Local 4, że program Partii Demokratycznej nie jest zgodny z jej chrześcijańskimi przekonaniami.

„Dla mnie niemożliwe jest być wierną naśladowczynią Jezusa Chrystusa, pozostając członkiem Partii Demokratycznej w jej obecnym kształcie. Nie potrafię pogodzić tego programu z Biblią” — stwierdziła.

„Zbyt długo godziłam się na kompromis w mojej relacji z Jezusem i jestem wdzięczna Bogu, że się mnie nie wyrzekł. Dał mi czas, bym się opamiętała, nawróciła i była w pełni oddana Jemu.”

Whitsett stwierdziła, że ​​kwestie takie jak aborcja, normalizacja homoseksualizmu i dążenie do redefinicji płci są dla niej problematyczne.

Whitsett powiedziała w poniedziałek w wywiadzie, że jej sumienie nie pozwoli jej ponownie ubiegać się o urząd polityczny.

„Nie będę ubiegać się o reelekcję na to stanowisko i nigdy więcej nie będę kandydować na żadne inne. To nie jest kalkulacja polityczna – to decyzja duchowa” – powiedziała.

„Nie mam Nieba ani Piekła, do którego mogłabym kogokolwiek posłać. Tylko Bóg je ma. Ale mam niewzruszone Słowo Boże, na którym mogę się oprzeć, i nie mogę już dalej iść na kompromis, by dopasować je do programu partyjnego czy zadowolić ludzi.”

Jak podaje „The Detroit News”, Whitsett od kilku ostatnich miesięcy nie pojawia się na sesjach legislatury.

Polityk z Michigan mówi, że ona i jej rodzina obecnie uczestniczą w życiu internetowego kampusu Lionheart Church z siedzibą w Austell w stanie Georgia, a jej przekonania zostały umocnione przez tamtejszą społeczność.

Kościół Lionheart, kierowany przez Othę i LaRonnę Turnbough, ma ogromny zasięg cyfrowy, w tym ponad 2 miliony obserwujących na swojej stronie na Facebooku. Kościół planuje utworzenie sieci całodobowych lokalizacji satelitarnych do nabożeństw, modlitwy i szkoleń w mieście i okolicach.

„Mój mąż i ja uczęszczamy do kościoła Lionheart Church online z Michigan — Lionheart Church ma siedzibę w Austell w stanie Georgia — i ta posługa pomogła ukształtować naszą drogę z Jezusem Chrystusem” — Whitsett powiedział WDIV.

Autor: Leonardo Blair

Źródło: Christian Post