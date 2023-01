Karen Kingsbury, chrześcijańska pisarka zakłada studio filmowe

Chrześcijańska powieściopisarka Karen Kingsbury podejmuje nowe przedsięwzięcie, produkując swój pierwszy, pełnometrażowy film w ramach własnej firmy produkcyjnej, Karen Kingsbury Productions.

„Królowa fikcji chrześcijańskiej” staje za kamerą, by ożywić swoją powieść „Someone Like You”. To historia miłosna ze zbawczymi wątkami pojednania, ofiary i piękna wydobytego z tragedii.

„Miałam poczucie, że to naprawdę będzie coś innego, niż pokazałam, dopóki sama tego nie zrobię” – powiedziała Karen Kingsbury w rozmowie z „Christianity Today”. „Biegnę w kierunku Morza Czerwonego. Bóg rozdziela wodę, ale moje palce u nóg mogą się trochę zmoczyć”.

Autorka ponad 70 książek, wymieniana na liście najbardziej popularnych autorów „New York Times’a”, współpracowała już z producentem filmowym Hallmark Channel, a ekranizacje jej powieści ukazywały się w serwisie streamingowym Pure Flix i na różnych festiwalach filmowych.

Teraz Kingsbury uznała, że pora zrobić krok wiary i spróbować czegoś nowego.

Razem z mężem zainwestowała ponad 2 miliony dolarów w „Someone Like You” i obecnie planuje włożyć kolejny milion dolarów w reklamę i promocję.

Jednak jej sukces w przemyśle filmowym nie jest zagwarantowany.

„Rada, jaką dostałam, to ‘nie używaj własnych pieniędzy’” – powiedziała Kingsbury. „I ‘nie wkładaj wszystkiego w jeden film’. Teraz we wszystkim, co usłyszałam, robię na odwrót. Ale jestem spokojna”.

Karen Kingsbury podąża za długim ciągiem chrześcijańskich pisarzy, którzy zrobili skok do branży filmowej w ramach własnych firm produkcyjnych.

Jednym z nich jest Dallas Jenkins, twórca i współautor „The Chosen”, który założył wytwórnię filmową razem ze swoją matką Dianą. Obecnie „The Chosen, sezon 3” przykuwa uwagę publiczności na całym świecie, a w grudniu zeszłego roku znalazł się na trzecim miejscu box office’u.

„Mamy możliwość próbowania nowych rzeczy, takich jak pokazanie programu telewizyjnego w kinach, ponieważ mamy tak żarliwych i wspierających fanów. Miejmy nadzieję, że skłoni to innych do obejrzenia sezonu pierwszego i drugiego” – powiedział Jenkins.

„Dla mnie ważny jest wpływ i patrzenie na to, co Bóg robi” – stwierdził Jenkins w zeszłorocznym wywiadzie dla „The PrayerLink” CBN. „Bóg ma coś do powiedzenia, a ja po prostu chcę mieć w tym udział”.

Pastorzy, którzy stali się pisarzami, Alex i Stephen Kendrick, to dynamiczny duet stojący za takimi przebojami box office’u, jak „Lifemark”, „Odważni” („Corageous”), „War Room – Siła modlitwy” i „Bóg nie umarł” („God’s Not Dead”).

Wytwórnia Kendrick Brothers umieściła na dużym ekranie ponad sto chrześcijańskich produkcji filmowych, które w sumie zarobiły w kinach 1,34 miliarda dolarów – informuje WSB-TV.

Karen Kingsbury i jej zespół cieszą się z pełnej kontroli twórczej nad swoją pracą.

„Produkując własne filmy, mamy nadzieję dać szerokiej publiczności z całego świata doświadczenie, jakiego widzowie wcześniej nie mieli” – powiedziała Kingsbury we wrześniowym wywiadzie dla „Publishers Weekly”. „W ciągu lat, wiele się nauczyłam o tworzeniu pięknego obrazu. Jednak obecny projekt zabierze moje filmy i programy telewizyjne na zupełnie inny poziom”.

