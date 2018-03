Kard. Nichols: szkoły nie mogą zachęcać do zmiany płci

Uczniowie mogą poddawać pod wątpliwość swoją tożsamość, jednak szkoły nie mogą ignorować płci, w jakiej narodziły się dzieci ani tym bardziej zachęcać do jej zmiany – oświadczył katolicki Prymas Anglii i Walii. Kard. Vincent Nichols zaapelował więc do katolickich nauczycieli, by odwoływali się do zdrowego rozsądku jako fundamentu nauczania Kościoła.

Kard. Nichols wyraźnie zaznaczył kontrast pomiędzy Kościołem Katolickim a wspólnotą anglikańską, która otwarcie zachęca dzieci do odkrywania, że „tożsamość skrywa się pod wieloma płaszczami.” Arcybiskup Westminsteru podkreślił, że płeć jest „dana” i przychodzi z narodzinami, jest wbudowana w człowieka. Taki fundament – dodał – w dzisiejszym płynnym świecie jest bardzo ważny.

za Rad. Watykanskie