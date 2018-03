Kard. Dolan apeluje o wolność wypowiedzi dla ośrodków pro-life

Modlę się, żeby Sąd Najwyższy postąpił słusznie i podtrzymał nasze podstawowe prawo do wolności słowa – powiedział przewodniczący komitetu ds. obrony życia przy episkopacie USA. Kard. Timothy Dolan odniósł się w ten sposób do dyskutowanego w stanie Kalifornia prawa, które pod karą grzywny zmusza ośrodki medyczne do informowania o łatwym dostępie do aborcji i antykoncepcji.

Ośrodki opieki pro-life dla matek w ciąży ucieleśniają to,

co najlepsze w naszym narodzie: hojność, współczucie i miłość, oferowane zarówno dla dziecka, jak i matki – stwierdza amerykański hierarcha. Władze zamiast docenać i wspierać bezinteresowną pracę tych dzieł na rzecz życia – dodaje kard. Dolan – zmuszają je do reklamowania brutalnych działań aborcyjnych, pogwałcając ich przekonania i Pierwszą Poprawkę do konstytucji.

Decyzja Sądu najwyższego dotyczyć będzie sprawy, czy wprowadzone w Kaliforni w 2016 r. prawo, łamie amerykańską konstytucję, zmuszając 200 ośrodków kryzysowych dla matek w ciąży do łamania swoich ideowych założeń, przez ułatwianie dostępu do aborcji.

