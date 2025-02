Kapryśna narzeczona – Anna Sobieszuk

Kościół jako ciało naszego Pana na ziemi zawsze był, jest i będzie wyzwaniem dla każdego, kto decyduje się być jego częścią. Skoro Jezus był dla jednych skałą oparcia, a dla innych kamieniem potknięcia, to podobnie jest z Jego Kościołem. Autorka książki, Ania Sobieszuk odniosła się ze swojej perspektywy do problemów, z jakimi osobiście spotkała się w Kościele. Ania umiejętnie wplata w podjęty temat historie biblijne, szukając nie tylko odniesień do wspólnoty, ale także poszukując wskazówek, jak wyjść z trudnych sytuacji. Cieszę się, że temat Oblubienicy podjęła kobieta i z zainteresowaniem czytając książkę, poznawałam jej punkt widzenia i zrozumienia Kościoła, przygotowującego się na spotkanie Oblubieńca.

– Jolanta Hawrus – doradczyni w zakresie poradnictwa rodzinnego i duszpasterstwa, organizatorka i mówczyni spotkań dla kobiet.

Właśnie otrzymujemy kolejną książkę Ani Sobieszuk. Książkę wyjątkową, traktującą Kościół jako Oblubienicę. Wyjątkową, bo mówi o wspólnocie, ale w tej wspólnocie możemy zobaczyć pojedynczą osobę, a może właśnie siebie.

Mamy wiele książek o Kościele i zazwyczaj są one napisane przez pastorów i kaznodziejów. Mam nadzieję, że się nie obrażą, ale ich język jest kościelny, a obrazy są teologiczne. Kapryśna narzeczona to zupełnie coś innego. Czyta ją się bardzo swobodnie. Język jest bogaty i barwny, a ilustracje trafne i żywe. Gratuluję autorce.

Lubię obdarowywać, a że jestem tradycyjny, to często kupuję na prezenty książki. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę obdarowywać ludzi Kapryśną narzeczoną.

– Piotr Wisełka – pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego „Nowa nadzieja” w Poznaniu, naczelny kapelan Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Dane książki:

Podtytuł: Jak nie zwariować w Kościele, czyli książka nie dla wszystkich

Stron 242

Format A5

Okładka miękka

Wydawca: AF