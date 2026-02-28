Kanadyjski chrześcijanin ukarany wysoką grzywną za zamieszczenie wpisu „Istnieją tylko dwie płcie”

Były członek rady szkolnej w Kanadzie — chrześcijanin — może zostać ukarany grzywną w wysokości ponad pół miliona dolarów za wyrażenie w mediach społecznościowych swojego przekonania, że ​​istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska.

W połowie lutego Trybunał Praw Człowieka prowincji Kolumbia Brytyjska nakazał byłemu członkowi rady w Chilliwack, Barry’emu Neufeldowi, zapłatę 750,000 dolarów za rzekomą dyskryminację nauczycieli i pracowników identyfikujących się jako LGBT w okręgu szkolnym Chilliwack.

Trybunał zdecydował, że ogromna kara zostanie przeznaczona na zadośćuczynienie pracownikom identyfikującym się jako LGBT, którzy – jak stwierdzono – doznali „uszczerbku na godności, uczuciach i poczuciu własnej wartości” w wyniku wypowiedzi Neufelda.

Ponieważ liczba osób identyfikujących się jako LGBT wśród pracowników w latach 2017–2022 wahała się od 45 do 163, trybunał spodziewa się, że każdy z poszkodowanych pracowników otrzyma kwotę pomiędzy 4,601.23 a 16,666.67 dolarów z grzywny nałożonej na Neufelda.

Były członek rady szkolnej, który obecnie odwołuje się od decyzji trybunału, został także zobowiązany do zapłaty 442 dolarów na rzecz nieujawnionego z nazwiska powoda, określonego jako „Teacher C”, tytułem wyrównania utraconych zarobków związanych z uczestnictwem tego byłego nauczyciela w rozprawie dotyczącej osobistych poglądów Neufelda.

Cała sprawa zaczęła się w październiku 2017 roku, kiedy Neufeld zamieścił na swoim prywatnym profilu na Facebooku wpis, w którym stwierdził, że program Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) w okręgu nie opiera się na biologii, lecz jest „konstrukcją społeczną”.

„Ryzykując miano zatwardziałego homofoba, muszę powiedzieć, że popieram tradycyjne wartości rodzinne i zgadzam się z [American] College of Pediatricians, że pozwalanie małym dzieciom wybierać zmianę płci jest niczym innym jak znęcaniem się nad dziećmi” – napisał. „Ale teraz [British Columbia] Ministry of Education przyjęło postulaty lobby LGBTQ i narzuca tę biologicznie absurdalną teorię dzieciom w naszych szkołach. Dzieci są uczone, że heteroseksualne małżeństwo nie jest już normą. Nauczyciele nie mogą mówić o ‘chłopcach i dziewczynkach’, to po prostu uczniowie”.

W kolejnych wpisach w mediach społecznościowych Neufeld pisał o napięciu między okazywaniem współczucia a nieuleganiem kompromisowi w kwestii jego głębokiego przekonania, że istnieją tylko dwie płcie, zgodnie z definicją z Księgi Rodzaju 1:27, gdzie jest napisane: „I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył: stworzył mężczyznę i kobietę” (NLT).

Neufeld wyjaśnił, że poczuł się powołany, by „[z]motywować letnich chrześcijan, którzy siedzą bezczynnie, gdy całe społeczeństwo «zmierza ku Gomorze»”, dodając, że propagowanie ideologii transpłciowej „demonizuje ludzi wierzących, którzy wierzą, że Bóg stworzył ludzi jako mężczyzn i kobiety: na swój obraz”.

Organizacja Rights and Freedoms Fundraising Society zbiera środki na sfinansowanie apelacji Neufelda.

Autor: Tré Goins-Phillips

Źródło: CBN News