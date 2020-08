Kanada: wzrost samobójstw wspomaganych, jedna trzecia umierających nie chce być ciężarem

W Kanadzie, liczba samobójstw wspomaganych medycznie i eutanazji wzrosła w 2019 roku o ponad 25 procent, stanowiąc w tym czasie 2 procent wszystkich zgonów w kraju – informuje raport wydany przez kanadyjski rząd.

Pierwszy, roczny raport kanadyjskiej agencji rządowej Health Canada na temat Pomocy Medycznej w Umieraniu (Medical Assistance in Dying – MAID) ujawnił, że w 2019 roku, 5.631 Kanadyjczyków zdecydowało się na samobójstwo wspomagane. To wzrost o 26,1 procent w porównaniu z 4.467 przypadkami wspomaganych samobójstw w 2018 roku, które stanowiły w tym czasie 1,57 procent całkowitej liczby zgonów w Kanadzie.

Ponad jedna trzecia (34 procent) tych, którzy zdecydowali się na „pomoc medyczną w umieraniu”, zgłosiła obawy o bycie ciężarem dla rodziny lub opiekunów. Kolejne 13,7 procent wskazało na „izolację lub samotność” jako powód popełnienia samobójstwa wspomaganego.

W zeszłym roku, spośród wszystkich 7.336 podań o „pomoc medyczną w umieraniu”, 92,2 procent zostało przyjętych.

Żadnego sprzeciwu moralnego

W raporcie stwierdzono: „Trzeba zauważyć, że w federalnym ustawodawstwie o MAID nie ma żadnego zapisu, który zmusza lekarza do zapewnienia lub asystowania przy MAID”.

Jednak w zeszłym roku, Sąd Apelacyjny Ontario orzekł, że lekarze, którzy sprzeciwiają się eutanazji, muszą uczestniczyć w tej praktyce przez wystawianie skutecznych skierowań. W marcu 2020 roku, Physicians Alliance Against Euthanasia (Zrzeszenie Lekarzy Przeciwko Eutanazji) zgłosiło, że coraz więcej lekarzy jest zmuszanych do uczestnictwa w eutanazji lub samobójstwie wspomaganym.

Dalszy rozwój w Kanadzie praktyki samobójstw wspomaganych i eutanazji

Wcześniej tego roku, kanadyjski rząd zajął się projektem ustawy, której celem jest rozszerzenie funkcjonującej w kraju praktyki samobójstw wspomaganych i eutanazji. Zostali uwzględnieni pacjenci, którzy nie cierpią na choroby śmiertelne.

Projekt ustawy o nazwie C-7 powstał po tym, gdy w zeszłym roku Sąd Najwyższy w Quebec orzekł, że zabezpieczenie wymagające od pacjentów udowodnienia, że ich naturalna śmierć jest „logicznie przewidywalna”, jest niezgodne z konstytucją.

Według informacji Reuters, ustawa „usunie wymóg logicznej przewidywalności czyjejś śmierci, by dana osoba kwalifikowała się do otrzymania pomocy medycznej w umieraniu”, co otworzy dostęp do samobójstwa wspomaganego i eutanazji dla tych, którzy nie są śmiertelnie chorzy.

Zdaniem działaczy na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Council of Canadians with Disabiblities (Rada Kanadyjczyków z Upośledzeniami), decyzja sądu zawiera przekaz, że „posiadanie niepełnosprawności to los gorszy niż śmierć”.

Niepokojące obawy w związku z praktyką samobójstwa wspomaganego w Kanadzie

Wcześniej tego roku ujawniono, że przepisy prawne dotyczące istniejącej w Kanadzie praktyki wspomaganych samobójstw i eutanazji doprowadziły do wzrostu poboru organów i do otwartego nagabywania tych, którzy rozważają możliwość medycznie wspomaganej śmierci, co nasuwa obawy o etykę takiego postępowania.

Niedawny raport eksperta praw osób niepełnosprawnych naświetlił bardzo niepokojące obawy o wpływ, jaki kanadyjskie przepisy prawne o samobójstwach wspomaganych mają na ludzi z niepełnosprawnością.

Oto fragment treści: „Autorka specjalnego raportu jest głęboko zaniepokojona wprowadzeniem legislacji na obszarze medycznie wspomaganej śmierci z perspektywy niepełnosprawności. Autorka dowiedziała się, że nie istnieje żaden protokół, by zademonstrować, że osoby z niepełnosprawnością uznane za kwalifikujące się do wspomaganej śmierci otrzymały realne alternatywy”.

W raporcie dalej stwierdzono: „Co więcej, [autorka] otrzymała niepokojące informacje o przebywających w ośrodkach osobach z niepełnosprawnością, które są naciskane na ubieganie się o możliwość medycznej pomocy w umieraniu, oraz o lekarzach, którzy formalnie nie zgłaszają przypadków dotyczących osób z niepełnosprawnością”.

Podczas swojej wizyty w ośrodku dla niepełnosprawnych, autorka raportu usłyszała od pacjentów, że „proponuje się im ‚wybór’ między domem opieki i medycznie wspomaganą śmiercią”.

Według danych departamentu sprawiedliwości, odkąd we wrześniu 2016 roku zalegalizowano w Kanadzie praktykę medycznie wspomaganego samobójstwa i eutanazji, ponad 13 tysięcy Kanadyjczyków zmarło w wyniku skorzystania z jednej z tych opcji.

Obawy etyczne zgłaszano już wcześniej w tym roku, gdy ujawniono, że wprowadzona w kraju legislacja na obszarze wspomaganego samobójstwa i eutanazji doprowadziła do wzrostu poboru organów i otwartego nagabywania tych, którzy rozważają możliwość samobójstwa wspomaganego lub eutanazji. Co więcej, pewne alarmujące badanie pokazało, że przepisy prawne dotyczące wspomaganego samobójstwa i eutanazji mogły zaoszczędzić kanadyjskiemu systemowi opieki zdrowotnej do 138 milionów dolarów rocznie.

Autor: zespół Right To Life

Źródło: Right To Life

Podobne:

W Belgii eutanazja staje się „sposobem na śmierć”

Holenderscy lekarze pozwolili, by 17-letnia ofiara gwałtu popełniła samobójstwo