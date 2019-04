Kanada wydaje monetę dla uczczenia rocznicy LGBTQ2, chrześcijanie nazywają to „obrazą naszego Boga”

W związku z 50. rocznicą częściowego zalegalizowania związków w społeczności LGBTQ Kanadyjska Mennica Królewska wydała pamiątkową monetę jednodolarową (znaną jako „loonie”)

Konserwatywni chrześcijanie określili nową monetę mianem wysoce obraźliwego ataku przeciwko Bogu.

W 1969 roku parlament kanadyjski zaakceptował zmiany prawne, według których nastąpiła częściowa legalizacja czynności homoseksualnych, chroniąca prywatne relacje pomiędzy dwiema osobami w wieku przynajmniej 21 lat.

– Moneta upamiętnia 50. rocznicę podjęcia przełomowej decyzji, która rozpoczęła proces wprowadzenia reform chroniących prawa Kanadyjczyków ze społeczności LGBTQ2. To naprawdę mocny sposób na potwierdzenie kanadyjskiej wiary w równość i niewykluczanie nikogo – powiedziała Marie Lemay, dyrektor generalna Kanadyjskiej Mennicy Królewskiej.

Dodanie „2” do skrótu LGBTQ oznacza „podwójną duszę”, odnoszącą się do przekonania, że dana osoba ma zarówno męską, jak i żeńską duszę.

– To okazja do tego, żeby zastanowić się nad tym przełomowym wydarzeniem w historii naszego kraju. Jest to też przypomnienie o pracy, która wciąż jest do zrobienia, aby zapewnić równość i niewykluczanie wszystkim Kanadyjczykom LGBTQ2 – twierdził Randy Boissonnault, doradca premiera Justina Trudeau.

Mimo że kraj ten jest postępowy jeśli chodzi o prawa społeczności LGBTQ, niektórzy aktywiści twierdzą, że obecny stan rzeczy nie jest wystarczający.

Z drugiej strony, konserwatywni chrześcijanie sprzeciwiają się wydaniu nowej monety i temu, jakie wartości reprezentuje.

Według NBC News, chrześcijańska organizacja Citizen Go stworzyła petycję przeciwko wydaniu nowej monety, pod którą podpisało się ponad 57.000 osób.

Jak mówi petycja, „jest to bardzo obraźliwe dla wielu Kanadyjczyków, w szczególności chrześcijan. Jest to nic innego jak atak na naszą wiarę i obraza naszego Boga”.

– Gdy usłyszeliśmy o tym po raz pierwszy, byliśmy oburzeni – powiedział David Cooke, dyrektor wykonawczy kanadyjskiego oddziału Citizen Go. – To jest problem natury moralnej, odnoszący się do działań homoseksualnych.

– Nie mogę mieć tego w posiadaniu – dodał. – To promuje coś niezgodnego z moimi przekonaniami.

– Dorośli mają prawo robić, co chcą w prywatności i we własnych sypialniach, ale rząd nie musi umieszczać tego na pieniądzach – mówił.

Autor: Christian Ellis

Źródło: CBN News