Kanada staje się potencjalną bazą dla terrorystów

Stany Zjednoczone i Kanada mają najdłuższą, niestrzeżoną granicę na świecie. Nie było powodu, aby jej strzec, ponieważ nie było poważnego zagrożenia ze strony żadnego z tych krajów w ciągu kilkuset lat. Teraz jest.

Kanada jest dziś szczęśliwym domem dla tysięcy radykalnych islamistów, byłych bojowników ISIS i Bractwa Muzułmańskiego. Ich liczba wciąż rośnie, a islamiści infiltrują rząd kanadyjski na kilku poziomach.

Wielu Amerykanów zakłada, że Kanada nie stanowi niebezpieczeństwa. Ale eksperci ds. Bezpieczeństwa ostrzegają, że przyjmując radykalnych islamistów, Kanada stanowi obecnie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.

Ekspert od terroryzmu, David Harris, który pracował dla kanadyjskiej agencji wywiadowczej, powiedział nam, że poważny atak na Stany Zjednoczone przez muzułmańskich ekstremistów z Kanady jest „tylko kwestią czasu”.

„Wiele lat temu zasugerowałem, że wielu islamistycznych ekstremistów może uważać Kanadę za „bazę wypadową”, z której mogą prowadzić operacje przeciwko Stanom Zjednoczonym” – powiedział Harris.

Wzrost muzułmanów i infiltracja

Islam jest dziś najszybciej rosnącą religią w Kanadzie. Ekspert ds. Terroryzmu z Montrealu, Marc Le Buis, mówi, że zmiany demograficzne spowodowane imigracją ze świata islamskiego są nie tylko głębokie, ale i niebezpieczne.

„Twierdzę, że zdecydowana większość sunnickiej społeczności islamskiej w prowincji Quebec, a także w Kanadzie, jest islamistyczna” – powiedział Le Buis. „Oznacza to, że mogą opierać się na przemocy i będą naciskać, aby wprowadzić szariat”.

Le Buis twierdzi, że islamiści infiltrowali kanadyjski rząd i jego służby bezpieczeństwa, w niektórych przypadkach na zaproszenie rządu.

„Siły policyjne, takie jak Ottawa, specjalnie odwiedziły radykalnych kaznodziejów, aby w pewnym momencie zrekrutować ich do sił policyjnych” – powiedział Le Buis.

Thomas Quiggin (Autor książki: SUBMISSION: The Danger of Political Islam to Canada – With a Warning to America) oskarża rząd o finansowanie terroryzmu poprzez finansowe wsparcie niektórych grup muzułmańskich.

Jeśli terroryści z Kanady zaatakują Stany Zjednoczone, Quiggin nie będzie zaskoczony.

całość w j. angielski na CBN News

Módlmy się aby religia nie była dla nikogo pretekstem do przemocy wobec innych.