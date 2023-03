Kanada rozważa samobójstwo wspomagane dla dzieci bez zgody rodziców

Kanadyjski komitet parlamentarny wezwał do rozszerzenia krajowego programu samobójstwa wspomaganego, aby „dojrzali nieletni”, których śmierć jest „logicznie przewidywalna”, mogli przyspieszyć swój zgon bez zgody rodziców.

Specjalny Komitet Łączony ds. Medycznej Pomocy w Umieraniu, w połowie lutego przedstawił swój raport do dyskusji w Izbie Gmin, zalecając udostępnienie nieletnim prawa do samobójstwa w asyście lekarza.

Nieletni „uznani po ocenie za mających wymaganą zdolność podejmowania decyzji”, powinni mieć prawo skorzystania z krajowego Programu Medycznej Pomocy w Umieraniu (MAID) – stwierdzono w raporcie obejmującym listę 23 rekomendacji.

Komitet wezwał kanadyjski rząd do „podjęcia konsultacji z nieletnimi na temat MAID, w tym nieletnimi z chorobami nieuleczalnymi, nieletnimi z niepełnosprawnością, nieletnimi objętymi systemem opieki socjalnej dla dzieci oraz nieletnimi z ludów tubylczych, w ciągu pięciu lat od przedłożenia tego raportu”.

W raporcie zalecono też, by w pewnych przypadkach, jeśli nieletni ma prawo do samobójstwa wspomaganego, zgoda rodziców nie była zawsze konieczna. (…)

Chociaż raport proponuje rozszerzenie MAID na nieletnich, wzywa do ograniczenia dostępu do programu tylko do tych młodych ludzi, których śmierć jest „logicznie przewidywalna”.

W raporcie nie zaproponowano limitu wieku dla samobójstwa wspomaganego, twierdząc, że „prawo do MAID nie powinno być odmawiane jedynie w oparciu o wiek”. Odnośnie do zgody rodziców, ostateczny raport zaleca konsultację z rodzicami tam, „gdzie jest to właściwe”. (…)

Jak donosił „The Christian Post”, w 2016 roku Kanada zalegalizowała samobójstwo przy asyście lekarza, ograniczając je do obywateli lub stałych mieszkańców w wieku co najmniej 18 lat z „poważną lub nieuleczalną chorobą, schorzeniem lub niepełnosprawnością”, obejmującą „ciągłe i nieznośne cierpienie”.

W 2022 roku, kanadyjski parlament rozszerzył to prawo na pacjentów z chorobami fizycznymi niezagrażającymi życiu, zamierzając do marca zaoferować samobójstwo wspomagane osobom chorym psychicznie, jednak w grudniu rząd ogłosił tymczasowe opóźnienie. (…)

Kanada nie byłaby pierwszym krajem legalizującym samobójstwo wspomagane u nieletnich; to praktyka dozwolona już w Holandii i Belgii. W Holandii, dzieci w wieku 12 lat i starsze mogą poprosić o samobójstwo wspomagane, jednak do czasu ukończenia 16 lat muszą mieć zgodę rodziców. W Belgii, dzieci muszą być nieuleczalnie chore lub bliskie śmierci. Muszą też mieć zgodę rodziców.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: The Christian Post