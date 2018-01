Kanada: grupy pro-life i rząd spotkają się w sądzie

Organizacje pro-life wypowiadają wojnę sądową władzom Kanady. Jest to skutkiem ostatnich zmian w prawie, uderzających w pracodawców, którzy nie akceptują aborcji, związków homoseksualnych i gender.

Tuż przed świętami nowe regulacje prawne cofnęły dofinansowania na prace wakacyjne dla uczniów, wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie przeszli ideologicznego testu.

„Jest to pogwałcenie naszej wolności sumienia i wolności wypowiedzi”

– powiedział Blaise Alleyne, przewodniczący organizacji Prawo do Życia z Toronto. Zaznacza także, że grupy pro-life będą zmierzały do uznania nowego prawa za sprzeczne z konstytucją, ponieważ łamie ono Kanadyjską Kartę Praw i Swobód. Wszyscy Kanadyjczycy powinni być zaniepokojeni tym problemem, niezależnie od tego, co myślą o aborcji – dodaje Alleyne.

Warto wspomnieć, że organizacja Prawo do Życia zwyciężyła w podobnej sprawie w ubiegłym roku. Pozywając rząd o dyskryminację trzech grup, ze względu na poglądy pro-life, zmusiła go do wypłaty należnych funduszy. Po tej porażce rząd postanowił zmienić prawo.

za Rad. Watykanskie