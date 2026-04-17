Kalifornia zapłaci 4,5 mln dolarów za ukrywanie przed rodzicami tożsamości płciowej uczniów

Kalifornia została zobowiązana do zapłaty 4,5 mln dolarów po przegranej w sprawie dotyczącej przepisów ograniczających informowanie rodziców o problemach tożsamości płciowej ich dzieci.

Sędzia Roger Benitez przyznał tę kwotę na pokrycie kosztów prawnych nauczycieli i rodziców, którzy zaskarżyli politykę zakazującą szkołom ujawniania takich informacji bez zgody ucznia. Choć sąd apelacyjny uchylił wcześniejszy wyrok, Sąd Najwyższy USA ostatecznie przywrócił jego obowiązywanie, unieważniając ustawę z 2024 roku.

Kwestionowane przepisy zabraniały pracownikom szkół przekazywania informacji o orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej ucznia bez jego zgody, z wyjątkiem sytuacji wymaganych prawem.

Prawnicy reprezentujący powodów podkreślili, że orzeczenie stanowi wyraźny sygnał dla władz publicznych: naruszanie konstytucyjnych praw rodziców może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Prawnicy z Thomas More Society, którzy reprezentowali powodów, zareagowali na decyzję Beniteza w serii oświadczeń opublikowanych we wtorek.

„Przyznanie 4,5 mln dolarów tytułem kosztów stanowi jednoznaczny sygnał dla rządów stanowych i okręgów szkolnych w całym kraju: jeśli depczecie konstytucyjne prawa rodziców, zapłacicie za to — dosłownie” — powiedział wiceprezes wykonawczy Thomas More Society i szef działu procesowego Peter Breen.

„Kalifornia rzuciła na tę sprawę wszystko, czym dysponowała. Przegrała na etapie rozstrzygnięcia w trybie uproszczonym, przegrała w Sądzie Najwyższym, a teraz to mieszkańcy Kalifornii pokryją rachunek za odmowę urzędników państwowych poszanowania podstawowych praw rodzin” — dodał.

Według raportu organizacji Parents Defending Education z 2023 roku ponad 1000 okręgów szkolnych w USA stosowało podobne praktyki ograniczające dostęp rodziców do informacji.

Sprawa wpisuje się w szerszą debatę ogólnokrajową. Podczas orędzia o stanie państwa prezydent Donald Trump przywołał historię nastolatki, której szkoła nie poinformowała rodziców o planach zmiany tożsamości płciowej. Wezwał do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu takich działań bez zgody rodziców.

By Ryan Foley, Christian Post Reporter Monday, April 06, 2026

Na podst: Chritian Post