Justin Bieber zapowiada nowy album i serial dokumentalny „Bóg ma mnie tam, gdzie mnie chce”

Dołączając do Kanye’a Westa w świątecznych oświadczeniach dla fanów, w wigilię Bożego Narodzenia Justin Bieber podzielił się ekscytującymi wiadomościami. Na filmie opublikowanym na mediach społecznościowych pod hashtagiem BIEBER2020, muzyk umieścił dla zachęty nową piosenkę „Yummy”, która ukaże się 3 stycznia jako część pełnego albumu studyjnego. Bieber podał też terminy zbliżających się koncertów i zapowiedział nowy serial dokumentalny.

Na nagraniu video, Justin powiedział: „Jako ludzie, jesteśmy niedoskonali. Moja przeszłość, moje błędy, wszystko, przez co przeszedłem, wierzę, że jestem dokładnie tam, gdzie powinienem być, a Bóg ma mnie tam, gdzie mnie chce. Myślę, że ta płyta jest inna od poprzednich właśnie przez to, gdzie w życiu jestem. Cieszę się, że mogę ją wykonywać i pojechać z nią w trasę. Wszyscy mamy różne historie. Po prostu się cieszę, że mogę podzielić się swoją”.

Justin nie był w trasie od lata 2017 roku. Miał problemy ze zdrowiem psychicznym i uzależnieniem od narkotyków.

W ciągu ostatnich dwóch lat, gwiazdor pop mówił o swoim niewiarygodnym wzroście w wierze, jaki znajduje odzwierciedlenie w jego życiu osobistym. Jesienią 2018 roku, Bieber poślubił Hailey Baldwin, córkę aktora Stephena Baldwina, i od tamtej pory otwarcie mówi o swoich zmaganiach z przystosowaniem do życia małżeńskiego.

W marcu 2019 roku, Bieber poprosił fanów na Instagramie, by się o niego modlili:

„Czuję się bardzo obco i dziwnie. Zawsze się podnoszę, dlatego się nie martwię; chciałem tylko dać znać i prosić, żebyście się o mnie modlili. Bóg jest wierny i nasze modlitwy naprawdę działają, dzięki… Najbardziej ludzki okres, w jakim byłem w mierzeniu się z tym wszystkim”.

Justin głośno mówi o swojej chrześcijańskiej wierze, dzieląc się ostatnio na mediach społecznościowych rozważaniami modlitewnymi pastora Judah Smitha i prowadząc uwielbienie w Churchome.

„Wczoraj wieczorem śpiewałem w kościele” – napisał Bieber o prowadzeniu wielbienia w sierpniu zeszłego roku. „Bóg przeciąga mnie przez trudny okres. Zaufanie Jezusowi w najgorszym czasie to absolutnie najtrudniejsze. Ale On jest wierny, by dokończyć to, co zaczął”.

Autor: Jared Laskey, współpracownik Faithwire

Źródło: CBN News