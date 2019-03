Justin Bieber prosi o modlitwę, przyznając się do walki

W ostatni weekend, piosenkarz Justin Bieber napisał o swoim zmaganiu z niepokojem i depresją, zwracając się do fanów z prośbą o modlitwę.

Na swoim koncie na Instagramie, Justin napisał:

„Chcę wam tylko dać znać, co się ostatnio u mnie dzieje… mam nadzieję, że was to poruszy. Okropnie mi trudno. Czuję się bardzo obco i dziwnie.. Zawsze się podnoszę, dlatego się nie martwię; chciałem tylko dać wam znać i prosić, żebyście się o mnie modlili. Bóg jest wierny i nasze modlitwy naprawdę działają, dzięki.. najbardziej ludzki okres, w jakim byłem w mierzeniu się z tym wszystkim..”.

25-letni Bieber otwarcie mówi o swoich problemach w wywiadzie dla „Vogue”, jakiego udzielił ostatnio razem ze swoją żoną Hailey; przyznaje, jak trudno mu ufać ludziom, w tym Hailey, ponieważ inni wykorzystują go dla osobistych korzyści.

„Bardzo trudno mi ufać ludziom” – powiedział w wywiadzie. „Walczę z uczuciem, że ludzie mnie wykorzystują, albo tak naprawdę im na mnie nie zależy, a autorzy chcą tylko coś ode mnie wyciągnąć, żeby użyć tego przeciwko mnie. Mam duży problem z ufaniem samemu sobie. Podjąłem już kilka złych decyzji w życiu osobistym i w relacjach. Tamte błędy wpłynęły na moje zaufanie do własnej oceny. Trudno mi nawet ufać Hailey. Pracujemy nad różnymi problemami. I jest świetnie”.

Zanim Bieber przyszedł do Chrystusa, jego życie wymykało się spod kontroli,

o czym głosiły nagłówki, informujące o publicznych incydentach z jego udziałem i o jego problemach z narkotykami. Jednak w ostatnich latach, piosenkarz odnalazł nadzieję w Bogu i teraz otwarcie opowiada o swoich zmaganiach.

Jak poinformowało CBN News, depresja to coś więcej, niż smutek i lęk. To przytłaczające poczucie rozpaczy – sposób myślenia skupionego na porażce.

Objawami depresji mogą być:

• kłopoty z koncentracją, zapamiętywaniem szczegółów i podejmowaniem decyzji

• zmęczenie

• poczucie winy, braku wartości i bezradności

• pesymizm i brak nadziei

• bezsenność, budzenie się wcześnie rano lub zbyt długi sen

• drażliwość

• niepokój

• utrata zainteresowania czynnościami, które kiedyś sprawiały przyjemność, w tym seksem

• bóle, kłucia, bóle głowy lub skurcze, które nie chcą minąć

• problemy trawienne, które nie odchodzą nawet przy leczeniu

• uporczywe uczucie smutku, niepokoju lub „pustki”

• myśli lub próby samobójcze

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, zmaga się z depresją, są sposoby, by ją pokonać, wśród których może być pomoc chrześcijańskiego terapeuty, a także pojednanie się z Bogiem. Oto kilka źródeł:

Chrześcijańska poradnia (Warszawa)

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Bednarska”

Od pozytywnej strony, Bieber skorzystał z więzi z kilkoma bardzo pomocnymi, chrześcijańskimi mentorami w swoim życiu, którzy podzielili się z nim Bożym planem zbawienia. Ci chrześcijańscy liderzy nadal są przy nim, by dawać mu wsparcie.

Dwoje z tych mentorów to: pastor Hillsong NYC, Carl Lentz, i pastor Judah Smith z City Church w Seattle w Waszyngtonie, a Bieber zamieścił ostatnio zdjęcie swoich dwóch ulubionych pastorów w ubraniach ze swojej linii odzieżowej o nazwie „Drew”.

Steve Warren

źródło: CBN News