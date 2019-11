Judaizm Mesjanistyczny – Artur R. Juszczak

W stosunkowo stabilnym polskim świecie religijnym ożywione dyskusje wywołuje ruch religijny nazywany judaizmem mesjanistycznym, Ruchem mesjanistyczno-żydowskim lub ruchem Żydów mesjanistycznych. A to dlatego, że pomiędzy Kościołem a Synagogą powstał – kłopotliwy dla jednej i drugiej strony – religijny pomost po którym kroczą Żydzi mesjanistyczni. Część z nich podąża w stronę chrześcijaństwa, a część w stronę judaizmu. Generuje to pytania dotyczące zarówno natury tego ruchu, jak i tożsamości jego wyznawców.

– Jak doszło do jego powstania i dlaczego nazywa się go judaizmem?

– Kim są Żydzi mesjanistyczni i jakie są podstawy ich wiary?

Odpowiedzi na te pytania zawarte są na kartach niniejszej publikacji. Podczas wieloletnich badań, dr Artur R. Juszczak wniknął w tę przestrzeń religijną wydobywając treści dotąd nieznane. Po latach chaosu informacyjnego dokonał konceptualizacji pojęć i przedstawił definicje umożliwiające właściwy ogląd i obiektywny osąd.

O autorze

Artur R. Juszczak (ur. 1967 w Krakowie) – doktor nauk teologicznych. Niezależny teolog zajmujący się historią i doktryną tradycji wyznaniowych. Do jego kręgu zainteresowań należą także: biblistyka, asyriologia, filozofia i etyka. Absolwent Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Dane książki:

Podtytuł: W drodze do kościoła czy do synagogi?

Autor: Artur R.Juszczak

Wydawnictwo: Wydawnictwo DOMARTON

