Niniejsza książka to pasjonujące studium poświęcone człowiekowi o jednym z najbardziej niezłomnych charakterów wszech czasów – biblijnemu Józefowi. Jego życie to żywe świadectwo pokazujące, że wytrwałość w końcu zawsze przezwycięża ucisk oraz że Bóg nie stawia ograniczeń wierze, a wiara nie stawia ograniczeń Bogu. Obrabowany i sprzedany do niewoli przez własnych braci, Józef mógł pogrążyć się na resztę życia w rozgoryczeniu i nienawiści. Jednak on nie przestał trwać w zaufaniu do Boga. Ostatecznie znów połączył się z rodziną i przebaczył tym, którzy go skrzywdzili. Jego historia uwidacznia nam, że doznane rozczarowanie nie musi zabijać w nas radości życia, lecz wręcz może uczynić życie piękniejszym i cenniejszym.

Jak przez „jednego człowieka” (Adama) grzech wszedł na świat, tak również przez „jednego Człowieka” (Jezusa) zbawienie przyszło do wszystkich ludzi. Zatem jeden człowiek może zmienić wszystko – nawet w perspektywie całego świata. Historia Józefa jest dowodem, że Bóg może wykorzystać czyjeś złe zamiary i wyprowadzić z nich wielkie dobro.

Biblia to Księga Prawdy. Gene Getz przekłada ją na język codzienności, tak byśmy mogli nią żyć, a nie tylko mieć ją pod ręką. Podczas lektury tej książki poświęconej życiu Józefa i poznawaniu Bożej mądrości czytelnik wzbogaci swe życie, pogłębi wiarę i zapała pragnieniem, by poznać Boga tak jak znał Go Józef.

O autorze

Gene A. Getz – teolog ewangelicki i wieloletni profesor w Moody Bible Institute oraz w Dallas Theological Seminary. Napisał ponad sześćdziesiąt książek, m.in. Miara mężczyzny. Jego publikacje – z uwagi na mocne osadzenie w biblijnych zasadach – są chętnie tłumaczone i publikowane w wielu krajach.

JÓZEF

Wytrwałość to cecha prawdziwej wiary

Gene G. Getz

Joseph. Overcoming Obstacles Through Faithfulness

Zatrzymajmy się w tym miejscu i zadajmy sobie pytanie, czego możemy już w tej chwili nauczyć się na podstawie doświadczeń Józefa. Jakimi zasadami powinniśmy się kierować, gdy stajemy wobec życiowych wyzwań, niezależnie od tego, ile mamy lat: siedemnaście, trzydzieści siedem czy sześćdziesiąt siedem?

Zasada 1. Bóg przemienia i kształtuje nas na Jego obraz, niezależnie od naszego pochodzenia. To jego specjalność

Gdy po raz kolejny analizowałem korzenie rodzinne Józefa, uświadomiłem sobie, jak łatwo usprawiedliwiać własne postępowanie za pomocą obarczania rodziców i innych członków rodziny odpowiedzialnością za nasze obecne postawy i zachowania. Józefowi udało się uniknąć tej pułapki. Ciągnące się od kilku pokoleń grzechy w jego rodzie niewątpliwie wpłynęły na jego losy. Przyszedł na świat w rodzinie, w której kłamstwo, podstęp, niemoralność czy manipulacja były na porządku dziennym. Jako młody człowiek miałby dobrą wymówkę, gdyby postanowił zejść na złą drogę. Bez trudu mógłby do końca życia obwiniać ojca, matkę, braci, a nawet siostrę za własny tłumiony gniew, za doskwierające mu rozgoryczenie, za nieustanne poczucie lęku, obawę przed odrzuceniem oraz skłonność do oszukiwania, manipulowania i niemoralnego prowadzenia się. Przecież w takim właśnie środowisku wzrastał przez siedemnaście lat! Tymczasem Józef nikogo nie obwiniał.