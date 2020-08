Joshua Aaron – Live at the Tower of David

Projekt „Live At The Tower Of David” amerykańsko-izraelskiego artysty Joshuy Aarona ukazał się w 2019 roku w formie płyty CD oraz DVD. Nagrania do albumu odbyły się w październiku 2018 roku w Jerozolimie, w Cytadeli Dawida (The Tower of David), miejscu o doniosłym znaczeniu historycznym, w którym często odbywają się koncerty, spotkania, targi rękodzieła oraz prezentacje audiowizualne. Na płycie pojawia się kilku znamienitych gości, jak choćby Aaron Shust, wódz Joseph Riverwind czy znany między innymi z udziału w serii koncertów zatytułowanych „Betlejem w Polsce” Yaron Cherniak.

Efekt jest oszałamiający. „Live at the Tower of David” jest bombą energetyczną. Oczywiście artysta serwuje nam również chwile wytchnienia, skłania do zadumy i głębokiego zanurzenia się w uwielbieniu, jednak większość utworów porywa nas do tańca oraz uwielbienia Pana całym sobą jak Dawid kroczący przed Arką Przymierza.

Joshua Aaron wydaje się być artystą otwartym, niezwykle eklektycznym, z łatwością tworzącym fuzję rocka, bluegrassu oraz typowego amerykańskiego, współczesnego chrześcijańskiego uwielbienia z reggae oraz z tradycyjnymi żydowskimi stylami. Robi to lekko i z gracją, tworząc przepiękne melodie – jest to propozycja wyrafinowana, lecz zarazem przystępna dla każdego fana muzyki, niekoniecznie tylko dla słuchaczy mesjańskich brzmień.

Joshua Aaron jest laureatem wielu nagród, mesjańskim żydowskim piosenkarzem oraz autorem piosenek.

Wraz ze swoją żoną Jeannie mają czworo dzieci: Emmę, Joshie, Maxa i Levi, posiadają zarówno izraelskie, jaki i amerykańskie obywatelstwo. Od czasu wydania swojej pierwszej płyty pt. „Bo Yeshua” (2009) muzyka Joshuy cieszy się międzynarodową popularnością z ponad 30 milionami odsłon teledysków na YouTube. Wydany w 2012 roku album pt.”You Are Holy” przyniosło mu dwie nagrody Independent Music Awards za oryginalne piosenki „Hoshiana” i „You Are Holy”, podczas gdy jego utwór pt. „Hu Yavo” (l2014) wznosi się na nowe wyżyny, łącząc za sprawą muzyki zarówno kościół, jak i Izrael.

Jego związek z ruchem mesjańskim datuje się na 1976 rok, kiedy to jego matka, Żydówka urodzona w Izraelu, przyjęła Mesjasza po wysłuchaniu orędzia nieżyjącego już Martina Chernoffa na temat żydowskości Jezusa.

Chociaż Joshua urodził się w Stanach Zjednoczonych, jego semickie korzenie sięgają lat czterdziestych XX wieku, kiedy jego babka, Ruth Epstein, wyemigrowała z Niemiec do Ziemi Obiecanej. To właśnie tam w 1948 roku urodziła się jego matka . Teraz Joshua wraz ze swoją rodziną mieszka w pobliżu Jeziora Galilejskiego, gdzie prowadzi rozpoczęte przez siebie służby takie jak „Worship in Israel” czy „The Music House”.

Joshua wiele podróżuje, dzieląc się przesłaniem Ewangelii poprzez hebrajskie uwielbienie i nauczanie biblijne, głosząc przesłanie nadziei w Yeshui (Jezusie), miłość do narodu żydowskiego i pragnienie powrotu Mesjasza.

Przepełniona emocjami i piękna muzyka Joshuy Aarona powinna na stałe zagościć w naszych domach i wspólnotach.

opr. M.O.

W temacie żydów mesjanistycznych:

Żydzi Mesjanistyczni – Baruch Maoz