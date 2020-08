Josh McDowell ostrzega o koronawirusie, pornografii i depresji

Słynny ewangelista Josh McDowell jest zaniepokojony wpływem koronawirusa na społeczeństwo, które i tak doświadcza już wielu kłopotów. Ostrzega, że pandemia prawdopodobnie doprowadzi do pogłębienia się wielu problemów społecznych, m.in. samotności, depresji i uzależnienia od pornografii.

– Kwarantanna to pożywka dla pornografii, samotności, depresji i kłopotów ze zdrowiem psychicznym – powiedział McDowell podczas „The Pure Flix Podcast”, podkreślając, że stres, izolacja i strach przed nieznanym to problemy, które nasilają się podczas pandemii koronawirusa.

Ewangelista, który spędził całe dekady na badaniu problemów kulturowych i głoszeniu, dodał, że jest przekonany, iż te kwestie będą bardziej widoczne, kiedy kwarantanna się zakończy.

– Te wszystkie rzeczy nie są ukryte, po prostu kościół nie patrzy na nie – powiedział McDowell. – Kiedy pandemia się zakończy, a zakończy się na pewno, zauważymy pogłębienie się problemu samotności, depresji, strachu i pornografii.

McDowell mówił też o młodych ludziach z pokolenia Z i tym, że problemy ze zdrowiem psychicznym i samotnością u tej grupy wiekowej był widoczne już przed pandemią koronawirusa.

Martwią go między innymi sposoby, w jakie młodzi ludzie komunikują się ze sobą nawzajem. McDowell powiedział, że choć ludzie zostali stworzeni, aby tworzyć relacje ze sobą nawzajem, technologia odmieniła nasz sposób porozumiewania się.

– To pokolenie nauczyło się komunikować za pomocą kciuków, a nie języków – powiedział McDowell. – Może i rozmawiają z ludźmi w internecie, ale nie mają z nimi relacji.

Misją ewangelisty jest pomoc pastorom, chrześcijanom i kościołom, aby mogli odpowiadać na te potrzeby. Udostępnia darmowe materiały, które pomagają w walce z samotnością, depresją i innymi problemami kulturowymi.

– Musimy wymyślić sposób na służbę ludziom i to nie jest takie proste – powiedział. – Kościół musi odnosić się do tych rzeczy albo zostanie zepchnięty na bok, kropka. Jeśli nie będzie odpowiadać na problemy związane z samotnością, depresją, zaburzeniami lękowymi, zdrowiem psychicznym i relacjami, to będzie przestarzały.

McDowell wie, jak ciężko pracują pastorzy i inni pracownicy kościołów, jednak ma nadzieję, że te zasoby ułatwią ich pracę choć częściowo, jednocześnie przynosząc uzdrowienie.

