Jordania: Pastor Rashad przyjmuje ryzyko i mówi muzułmanom o Jezusie

Zaczęło się od prostej modlitwy prawie dziesięć lat temu: „Panie, mam serce dla muzułmanów. Proszę, przyprowadź ich do mnie”, prosił Rashad. Nie trwało jednak długo, aż Rashad zauważył, że Bóg chce od niego czegoś zupełnie odwrotnego. „Usłyszałem głos w mojej głowie, który zapytał mnie: ‚Dlaczego chcesz, aby muzułmanie przyszli do ciebie, do twojego kościoła? Dlaczego sam do nich nie pójdziesz?'”. Rashad zaczął więc przemierzać kraj wzdłuż i wszerz oraz odwiedzać najbardziej odległe wioski, by dotrzeć z miłością Chrystusową do jak największej ilości muzułmanów. Większość, których spotkał na swojej drodze nie słyszała nigdy Ewangelii.

Poza strefą komfortu

Mniej niż trzy procent jordańskiego społeczeństwa stanowią chrześcijanie. W większości zamieszkują duże miasta. Nawrócenie muzułmanów na chrześcijaństwo jest prawnie surowo zabronione. Służba pastora Rashada jest bardzo ryzykowna, ale doświadcza on jak muzułmanie poznają Jezusa i oddają mu swoje życie. Dla tych nowonarodzonych chrześcijan organizuje potajemne spotkania kościoła domowego. W społeczeństwie, w którym ludzie żyją blisko siebie, istnieje duże ryzyko, że sąsiedzi odkryją ich wiarę. Jednak Rashad i chrześcijanie nawróceni z islamu, o których się troszczy, nie dają się zastraszyć. „Chrystus powołał nas do tego, by iść w świat i głosić Ewangelię. Tak, może to być poza nasza strefą komfortu, ale wierzę, że Bóg oczekuje od nas tego dzisiaj”.

Duchowe pragnienie

Również ci, których odwiedza pastor Rashid, mogą przez to mieć kłopoty. Pewnego razu całkowicie urwał się jego kontakt z kilkoma rodzinami. Dopiero po dwóch latach Rashid dowiedział się jakie problemy spowodowała jego wizyta. Imam ostrzegł mieszkańców wioski przed zwracaniem się w stronę Jezusa – w przeciwnym razie zostaną wypędzeni, pobici, a możliwe, że zabici. Mimo to Rashad kontynuuje swoją służbę.”Panuje wielkie pragnienie. Wszędzie gdzie idę ludzie pytają o Biblię”.

Prosimy, módlcie się o chrześcijan z Jordanii!

• Dziękujmy za pastora Rashada oraz innych odważnych chrześcijan, którzy zanoszą muzułmanom Dobrą Nowinę.

• Módlmy się o ochronę dla wspólnot chrześcijan nawróconych z islamu, którzy mogą zgromadzać się tylko w ukryciu.

• Prośmy Pana, aby jeszcze wielu muzułmanów poznało Go jako prawdziwego Boga, który zaspokoi ich duchowe pragnienie.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat