Jordania dąży do zwiększenia liczby pielgrzymek chrześcijańskich

Minister Turystyki i Starożytności Jordanii Imad Hijazeen spotkał się w poniedziałek z czołowymi przywódcami ewangelikalnymi, by omówić możliwości rozszerzenia ruchu pielgrzymkowego chrześcijan do Królestwa, w związku z intensyfikacją przygotowań do nadchodzących obchodów ważnych wydarzeń z historii chrześcijaństwa.

Spotkanie, które odbyło się 19 stycznia w Ammanie, dotyczyło współpracy z globalnymi organizacjami ewangelikalnymi w celu promocji turystyki religijnej, szczególnie w kontekście zbliżającej się 2000. rocznicy chrztu Jezusa Chrystusa, planowanej na 2030 rok. W ostatnich miesiącach Jordania przyspieszyła prace przygotowawcze w kluczowych miejscach chrześcijańskich, w tym w Betanii za Jordanem — jak wcześniej informował Christian Daily International.

Z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Turystyki i Starożytności wynika, że Hijazeen przyjął delegację liderów Światowego Aliansu Ewangelikalnego (WEA), by omówić możliwości koordynacji i współpracy na rzecz promocji pielgrzymek chrześcijańskich do Jordanii. W skład delegacji weszli: sekretarz generalny WEA, pastor Botrus Mansour; pastor Nabeeh Abbasi, ambasador Światowego Sojuszu Baptystów na Bliski Wschód; oraz pastor Jack Sara, rektor Bethlehem Bible College.

Zgodnie z oświadczeniem, rozmowy koncentrowały się wokół „sposobów na wzmocnienie pielgrzymek chrześcijańskich do Królestwa, w szczególności w świetle trzeciego milenium od Chrztu Jezusa Chrystusa w 2030 roku”. Hijazeen podkreślił zaangażowanie ministerstwa w rozwój turystyki religijnej jako istotnego elementu szerszej strategii rozwoju sektora turystycznego Jordanii.

Pastor Mansour wyraził zadowolenie z możliwości współpracy, mówiąc dla Christian Daily International, że spotkanie było „pełne pomysłów i ciepłych emocji”, otwierając drogę do dalszej współpracy, w tym potencjalnych wizyt dużych delegacji ewangelikalnych w Jordanii, a także wspólnych projektów i inwestycji związanych z turystyką religijną.

Sekretarz generalny WEA, mieszkający na co dzień w Nazarecie w Izraelu, zaznaczył, że często odwiedza Jordanię i zależy mu na pogłębianiu relacji między globalną społecznością ewangelikalną a Haszymidzkim Królestwem, zwłaszcza w dziedzinie turystyki. „Jestem Palestyńczykiem z Nazaretu, a Amman przypomina mi Ramallah — tylko na większą skalę” – powiedział.

Pastor Abbasi, przewodniczący Konwencji Baptystów w Jordanii i honorowy ambasador Światowego Aliansu Baptystów na Bliski Wschód, podkreślił w rozmowie z Christian Daily International, że został pozytywnie zaskoczony otwartością podczas spotkania. Jego zdaniem znaczenie Jordanii w historii chrześcijaństwa, połączone z zaangażowaniem władz na szczeblu ministerialnym, stwarza solidne podstawy do współpracy przed rokiem 2030.

„Rozmawialiśmy o konkretnych możliwościach realizacji wspólnych projektów, konferencji oraz zorganizowanych pielgrzymek” – powiedział Abbasi, dodając, że takie inicjatywy mogą przyczynić się nie tylko do rozwoju turystyki religijnej, ale również do wymiany kulturowej i zrównoważonego rozwoju.

Pastor Sara, który pełni także funkcję sekretarza generalnego regionalnego oddziału WEA na Bliski Wschód i Afrykę Północną, zaznaczył w rozmowie z Christian Daily International, że spotkanie odzwierciedlało autentyczną gotowość do dalszej współpracy.

„Byłem pod wrażeniem serdecznego przyjęcia i z niecierpliwością czekam na wspólne działania z Jordanią w różnych obszarach, by zwiększyć świadomość na temat społeczności ewangelikalnej” – podkreślił.

