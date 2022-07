Jordan St. Cyr i jego debiutancka płyta

W końcu nadszedł ten dzień: piosenkarz i autor piosenek Jordan St. Cyr oficjalnie wydał w marcu swoją debiutancką płytę długogrającą. Projekt zatytułowany jego imieniem i nazwiskiem został nagrany we współpracy z BEC Recordings i zawiera utwory „Fires” i „Weary Traveler”. W czasie premiery płyty, piosenka „Weary Traveler” piąty tydzień z rzędu zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów AC Indicator Chart.

„Moją modlitwą o ten album jest to, by te piosenki przyniosły pociechę i radość tym, którzy ich słuchają” – mówi St. Cyr o debiutanckiej płycie. „Modlę się też, by słuchacze mieli więcej nadziei i byli bardziej otwarci na głębiny Bożej miłości do nich, wiedząc, że ich okoliczności nie są odzwierciedleniem tego, co Bóg o nich myśli, ale zamiast tego, by ich okoliczności ujawniły bliskość Ducha Świętego”.

„solidna płyta pop”

Jordan St. Cyr dzieli się szczegółami swojego projektu w różnych mediach informacyjnych: w odcinku „Matthew West Podcast”, programie K-LOVE „Skip & Amy After The Show”, w wywiadzie dla CFN/Catholic Faith Network, Today’s Christian Entertainment i innych. Recenzja albumu znalazła się też na stronie Jesus Freak Hideout: „To naprawdę solidna płyta pop. Jeśli szukasz podnoszącej na duchu, dodającej energii i zachęcającej muzyki pop, nie musisz szukać dalej. Wygląda na to, że dzięki zatytułowanemu swoim imieniem debiutowi, który właśnie się rozpoczął, i ze względu na oddziaływanie i jakość tego rozpoczęcia, nie będzie zaskoczeniem, jeśli St. Cyr zostanie tu na dłużej”.

Jordan St. Cyr zaczął rok od zdobycia drugiego miejsca na liście Billboardu „Top New Christian Artist 2021”. Magazyn „Billboard” umieścił też jego piosenkę „Fires” w czterech spośród kończących rok zestawień najlepszych utworów chrześcijańskich. Piosenka „Fires” spędziła na antenie radiowej niewiarygodne 45 tygodni i stała się jedną z pięciu największych hitów, podczas gdy zdobywająca listy przebojów „Weary Traveler” nadal jest dodawana do kolejnych zestawień i słuchana w różnych stacjach radiowych na terenie USA, wspinając się na czwarte miejsce NCA Monitored i piąte AC Monitored.

Koncerty na żywo

Jordan St. Cyr dzieli się swoją muzyką również w koncertach na żywo. Po skończeniu w lutym trasy z Anne Wilson, dołączył do Jerermy Campa w trasie „I Still Believe Tour”, która zaczęła się 10 marca. Późną wiosną planuje koncerty z Unspoken, które mają potrwać do lata. Fani usłyszą na żywo „Fires”, „Weary Traveler” i wiele innych piosenek i historii. Szczegóły aktualnego planu trasy można znaleźć na stronie piosenkarza.

