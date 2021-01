Jordan Feliz wydaje nową płytę „Say It”

Jordan Feliz, artysta nagrywający i autor piosenek pop, twórca złotych płyt i laureat nagród Dove, 18 grudnia wydał na rynku globalnym swoją trzecią płytę długogrającą „Say It” (wytwórnia Centricity Music). Album jest dostępny w formie cyfrowej, w streamingu i w międzynarodowych, fizycznych punktach sprzedaży. Wśród nowych utworów znajduje się m.in. „Glorify”, trzeci hit Feliza, który dotarł na szczyty radiowych list przebojów, głęboko osobista piosenka „Wounds”, „Next To Me” (po raz pierwszy zaprezentowana w Parade) i uroczyście otwierający płytę utwór „Jesus Is Coming Back”, do którego teledysk w tygodniu przedświątecznym przedstawiło Studio 5 CBN News.

„Ta płyta w całości poświęcona jest temu, co Bóg zrobił w moim życiu” – Jordan Feliz o albumie

Po sukcesie swojej drugiej płyty długogrającej „Future” z 2018 roku, która trafiła na szczyt listy Billboardu Christian Albums, Feliz wraca z solidną mieszanką popa, gospel i soul, wzbogaconą o jeden z jego do tej pory najbardziej przejrzystych, osobistych tekstów. Można go znaleźć w utworze tytułowym „Say It”, po raz pierwszy udostępnionym w streamingu w tygodniu przedświątecznym przez CCM.

Nominowany do czterech nagród w dziewiątym, dorocznym konkursie We Love Christian Music – w kategoriach: Album, Artysta, Piosenka popowa (za utwór „Glorify”) i Album pop – Feliz mówi: „Pracowałem nad tą płytą ciężej, niż chyba nad czymkolwiek w moim życiu. Przez te piosenki chcę zachęcić ludzi do mówienia o pięknie i cudach, jakie Bóg czyni w naszym życiu, gdy zaprosimy Go do naszych zmagań (…) Ta płyta w całości poświęcona jest temu, co Bóg zrobił w moim życiu”.

„Zwracanie się ku nadziei Nieba to temat przenikający całą płytę” – osobiste przeżycia autora

Album „Say It”, wyprodukowany przez Jordana Mohilowskiego i wieloletniego współpracownika Feliza, Colby’ego Wedgeworth’a, zawiera też poruszającą piosenkę „When I Say My Prayers”. Utwór zgłębia uniwersalny temat straty, częściowo opowiadając o doświadczeniu poronienia, przez które Feliz i jego żona przeszli przed urodzeniem ich córki Jolie i syna Judah.

„Mówi o stracie kogoś, z kim jeszcze po prostu nie jesteś gotów się rozstać” – wyjaśnia Feliz. „Jednak jako wierzący wiemy, że znów zobaczymy naszych bliskich, a tu na ziemi, jesteśmy obdarowani zdolnością, by rozmawiać o tym z Jezusem i pytać: 'Jak jest w Niebie? Czy zaopiekujesz się nim? Czy zaopiekujesz się nią dla mnie?'”.

Zwracanie się ku nadziei Nieba to temat przenikający całą płytę; pojawia się też w kompozycji o mocnym rytmie „Another World”. Ta piosenka wskazuje na fakt, że rodzimy się z tęsknotą za innym domem niż ten, który budujemy na ziemi.

„Mamy się tu rozwijać, ale nie jest nam pisane być tutaj na zawsze” – zaznacza Feliz. „W porządku jest czuć się nie na miejscu. W porządku jest czuć, że w tej chwili coś jest z tobą nie tak. W porządku jest mieć te wszystkie uczucia, ponieważ jesteśmy ludźmi i jesteśmy przeznaczeni do życia w Niebie; właśnie do tego zostaliśmy stworzeni”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

