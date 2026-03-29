Jonathan McReynolds łączy muzykę gospel z popem lat 80. w „Closer”

Jonathan McReynolds, urodzony pod koniec lat 80., na nowym albumie Closer (Live in Chicago) czerpie inspiracje właśnie z tej dekady. Już otwierający utwór „Echo” łączy współczesne brzmienie z gitarową energią i syntezatorami przywołującymi klimat lat 80. Kolejne nagrania, jak „About Your Love”, wyraźnie nawiązują do stylu Huey Lewis & the News czy Phila Collinsa, oferując chwytliwy, taneczny synth-pop. Z kolei duet „Closer” z Tashą Cobbs Leonard to hołd dla power ballad – z rozbudowanymi harmoniami i monumentalnym brzmieniem.

Album, którego premiera przypada na piątek, to świeże i eksperymentalne podejście do współczesnego gospel, podkreślające kreatywność i warsztat McReynoldsa. Artysta, laureat dwóch nagród Grammy, zdobył popularność w 2012 roku utworem „No Gray”. Ma na koncie także 15 nagród Stellar, cztery Dove Awards oraz tytuł autora gospel roku BMI (2023).

W swojej drugiej książce Before You Climb Any Higher McReynolds pisze o napięciu między sukcesem a potrzebą pokory i tożsamości niezależnej od osiągnięć. Podobne wątki pojawiają się na płycie – artysta zachęca do duchowej równowagi i bliskości z Bogiem mimo zawodowych wzlotów.

McReynolds otwarcie mówi też o wyzwaniach bycia chrześcijańskim artystą. Krytykuje powierzchowną religijność „na pokaz” i podkreśla potrzebę autentyczności w świecie, który wymusza wizerunek i uniformizację. Jak zauważa, sukces często idzie w parze z wewnętrznym zagubieniem, dlatego kluczowe jest „powracanie z góry” – oddzielanie scenicznej roli od własnej tożsamości.

Inspiracje latami 80. wynikają z fascynacji ich twórczą swobodą i eksperymentowaniem, w przeciwieństwie do późniejszych, bardziej sformatowanych trendów. To właśnie estetyka tej dekady spaja album.

Odnosząc się do współczesnej sceny muzyki chrześcijańskiej, artysta zauważa jej rozproszenie i ogromną różnorodność. Tradycyjne kanały promocji tracą znaczenie, a wpływ przenosi się do mediów społecznościowych i oddolnych twórców. W jego ocenie dziś liczą się przede wszystkim autentyczność i kreatywność – to one pozwalają dotrzeć do odbiorców.

Opr. na podst. wywiadu opublikowanego na Christianity Today