John Chau – młody człowiek bezgranicznie oddany Chrystusowi

„Ktokolwiek przyjdzie po mnie, czy to będzie jutro, czy za jakiś czas, proszę obdarz go podwójnym namaszczeniem i potężnie go błogosław” – napisał w swoim dzienniku John Chau w ostatni wieczór swojego życia. Nazajutrz, 16 listopada 2018 r. zszedł na brzeg wyspy Sentinel Północny, aby zanieść ewangelię ludowi, który nigdy nie słyszał o Chrystusie. Tego samego dnia zginął z rąk tubylców. Miał niecałe 27 lat.

Kto z nas pójdzie za jego przykładem?

„A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku”. Mt 28,18-20

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Wietnam: Wyrzuceni z wioski z powodu wiary