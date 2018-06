Jezus. Wielka opowieść o miłości, którą darzy cię Bóg

Dlaczego ta opowieść jest wyjątkowa?

Po pierwsze, dlatego że zmieściła się w tak niepozornej książce, a zawiera w sobie to, czego nie są w stanie pomieścić wszystkie inne opowieści.

Po drugie, dlatego że składające się na jej fabułę wydarzenia nie należą do przeszłości, lecz wciąż tworzą naszą teraźniejszość.

O niezwykłości tej historii świadczy jednak przede wszystkim to, że nie sposób jej zapomnieć, bo na zawsze zapisuje się w duszy człowieka, napełnia go miłością i nieustannie uzdrawia to, co w nim poranione, ułomne i bolesne.

Diakon Keith Strohm podczas swej posługi zdał sobie sprawę, że wielu ludzi, nawet ochrzczonych, wciąż nie poznało Boga. Słyszeli jedynie strzępki relacji o Bożych dziełach, lecz nigdy nie przeżyli realnego spotkania z Jego miłością. W tej porywającej serce książce diakon Keith pragnie więc podzielić się z Tobą pełną opowieścią o Bogu, który stworzył nas z miłości, dał nam wolną wolę i nieustannie ratuje nas z tarapatów, w które wpadamy, nadużywając jej. Nie jest to zwykłe streszczenie znanych z Biblii historii, lecz pełne duchowego żaru zaproszenie na osobiste spotkanie z jej głównym bohaterem – Jezusem Chrystusem.

By przemienić swoje życie, nie wystarczy bowiem tylko czytać o Bogu. Trzeba Nim żyć. A zagłębiając się w tę niesamowitą historię Bożej miłości, masz szansę sam naprawdę jej doświadczyć!

Diakon Keith Strohm – były dyrektor katolickiego Biura ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Chicago; ceniony kaznodzieja i katecheta, znany ze swego ogromnego zaangażowania w głoszenie Ewangelii. Współautor bestsellerowej książki Becoming a Parish of Intentional Disciples. Szczęśliwy mąż Debbie i ojciec Sienny.

Dana książki:

Autor: Keith Strohm

Oprawa: miękka

Ilość stron: 152

Format: 140 x 200

ISBN: 978-83-7482-900-7

Wydawca: Wydawnictwo ESPE