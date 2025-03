Jezus naszym przeznaczeniem – Wilhelm Bush

Jezus naszym przeznaczeniem – to hasło wszystkich kampanii ewangelizacyjnych pastora Wilhelma Busha, zarówno tych skierowanych do niemieckiej młodzieży przed II. wojną światową, jak i całej jego późniejszej posługi kaznodziejskiej prowadzonej w wielu krajach. Zawiera się w nim prostota i sedno przekazu Dobrej Nowiny, której zwiastowaniu poświęcił on całe swe życie, nawet wbrew brutalnemu totalitaryzmowi nazistowskiemu. Zaufanie Jezusowi, przebaczenie i podążanie za Zbawicielem, są przesłaniem, które można wyczytać na kartach tej bestselerowej książki, od pięciu dekad rozpowszechnianej w wielu językach na całym świecie.

Ewangelia, oferta miłości Boga do człowieka, stanowi treść rozważań autora skierowanych do spragnionych pokoju, szczęścia i sensu życia. Jezus naszym przeznaczeniem! – wyznają czytelnicy po lekturze tej pozycji.

Autor – niemiecki pastor luterański, pietystyczny ewangelista i duszpasterz młodzieżowy, żyjący w latach 1897-1966, dzieli się na kartach tej książki swoją osobistą wiarą, którą miał odwagę głosić publicznie także w czasach nazizmu, za co był prześladowany i więziony. Nigdy nie wyrzekł się Jezusa, zawsze składał o Nim świadectwo, które Dobrą Nowinę przeciwstawiało złu nieludzkiego systemu.

Fragment

CO MA ROBIĆ TEN, KTO NIE MOŻE UWIERZYĆ?

Na zakończenie chcę wam powiedzieć, co trzeba zrobić.

a) Proście Boga o światło!

On jest tuż obok was. Powiedzcie Mu: „Panie, pozwól mi uwierzyć. Pozwól, abym ujrzał światło”. On was usłyszy.

b) Liczcie się z tym, że Bóg jest obecny!

Jezus jest blisko! Usiądźcie w samotności i powiedzcie Mu: „Panie Jezu, chcę Ci oddać moje życie”. Tak zrobiłem, gdy będąc bezbożnym człowiekiem nagle poczułem lęk przed Bogiem, a potem usłyszałem o Jezusie.

c) Czytajcie Biblię!

Spędzajcie kwadrans dziennie sam na sam z Jezusem. Czytając Biblię, słuchajcie, co Bóg ma wam do powiedzenia. Czytajcie słuchając. A potem złóżcie ręce i powiedzcie: „Panie Jezu, mam Ci tyle do powiedzenia. Nie mogę sobie poradzić z moim życiem. Pomóż mi!”.

d) Szukajcie społeczności.

Szukajcie społeczności z ludźmi, którzy również z całego serca chcą być chrześcijanami. Nie żyjcie samotnie. Na drodze do nieba nie ma samotnych wędrowców. Szukajcie społeczności z chrześcijanami, którzy idą tą samą drogą!

Dane książki:

Tytuł: Jezus naszym przeznaczeniem

Autor: Wilhelm Bush

Stron: 310

Format: 12 x 19 cm

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

wyd. III poprawione (VI polskie)

Książka ukazała się pod patronatem Radia Chrześcijanin