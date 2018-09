Jezus naszą szansą – Wilhelm Busch

Bez względu na to, jakie życie prowadzimy, prędzej czy później okazuję się, że każdy z nas jest „synem marnotrawnym”. Dlatego autor tej książki pomaga nam odczytać znaczenie znanej przypowieści Jezusa o dobrym, czekającym Ojcu okazującym miłość bez warunków wstępnych. Czytając ją poznamy Boga, który otwiera szeroko swe ramiona, przygarnia i podnosi do godności synowskiej każdego, kto jest gotowy przyznać się do swoich słabości, duchowego głodu i potrzeby szczęścia. Ta ewangeliczna przypowieść może odkryć najgłębsze pragnienia duszy, więc warto ją poznać i pójść za Jezusem do Boga Ojca.

Wilhelm Busch (1897-1966) niemiecki pastor kładący szczególny nacisk na osobiste nawrócenie, biblijną pobożność i zaangażowanie misyjne chrześcijan. Jego posługa kaznodziejska, audycje radiowe, artykuły i książki przyniosły mu wielka popularność nie tylko w Niemczech. Bezkompromisowa postawa wobec hitleryzmu naraziła go na prześladowanie nazistów.

Nigdy nie zaniechał zwiastowania Dobrej Nowiny a książka jego autorstwa „Jezus naszym przeznaczeniem” to polski bestseller.

Dane książki:

Tytuł: Jezus naszą szansą

Podtytuł: Wszyscy jesteśmy synami marnotrawnymi

Autor: Wilhelm Busch

Wydawca: Wydawnictwo CLC

Fragment

Bóg staje się widzialny

„Pewien ojciec miał dwóch synów”. W tym jednym słowie Bóg się zdemaskował. Kim jest Bóg? Nie jest On „istotą wyższą”, „przeznaczeniem”, „opatrznością”, „siłą natury”. Bóg jest „ojcem”. Żaden człowiek tego nie odkrył. Ujawniła to dopiero Ewangelia. Bóg jest „ojcem”. Jak mam opisać, co oznacza to słowo? Znamy przecież tylko naszych ziemskich ojców, którzy w porównaniu z Bogiem są złymi ojcami.

Siedziałem kiedyś w hitlerowskim więzieniu. Po trudnej wewnętrznej walce udało mi się uciszyć emocje. Wokół mnie i w moim wnętrzu zapanował spokój. Nagle usłyszałem w oddali żałosny płacz dziecka. Dochodził z zewnątrz, nie widziałem tego dziecka, a jedynie słyszałem. Byłem przekonany, że to płacze jedno z moich dzieci. Runął cały wewnętrzny spokój. Moje serce waliło jak oszalałe. Nagle zrozumiałem, co oznacza słowo „ojciec” – to ten, którego serce płonie miłością do swoich dzieci, który kocha je ponad wszystko inne na tym świecie.

Bóg jest ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Jego złymi dziećmi. Jego zgubionymi dziećmi. Ale – pozostajemy Jego dziećmi. Jakie niesamowite objawienie Ewangelii!

Dzieci mogą opuścić swoich rodziców. Mężowie opuszczają swoje żony (niestety!). Przyjaciel może opuścić przyjaciela. Ale czy ojciec może zostawić swoje dziecko?

Biblia opowiada wstrząsającą historię Absaloma, który zbuntował się przeciwko swojemu ojcu Dawidowi. Dawid musiał uciekać, wybuchły okrutne walki, w których Absalom stracił życie.

Gdy doniesiono o tym Dawidowi, nawet cień radości nie pojawił się na jego twarzy, ale wybuchnął głośnym płaczem: „O Absalomie, mój synu! Czemu to ja nie zginąłem zamiast ciebie!” (por. 2 Sm 18:33).

Bóg jest ojcem, ale zupełnie innym ojcem, niż to sobie wyobrażamy. Czy wiesz, dlaczego cały świat jest tak nieszczęśliwy? Ponieważ próbuje poradzić sobie bez Ojca. Spójrz na Golgotę, pogubione w świecie dziecko Boga, popatrz prosto w twarz umierającego Zbawiciela! Widzisz Jego serce złamane dla ciebie?

Szczęśliwy ten, kto może śpiewać razem ze świętymi: „Ojcowskie serce, światło i życie! Wierny pasterzu Emmanuelu!… Oddaję ster mojego życia. Niech ojciec mój nim kieruje”.

Spis treści

Wielkie odkrycie ……………………………………………………..9

Odejście od ojca ………………………………………………………15

Życie z dala od Boga ……………………………………………………21

Przebudzenie ……………………………………………………………28

Przebudzenie …………………………………………………………..33

Decyzja ……………………………………………………………….38

Opamiętanie …………………………………………………………….43

Nawrócenie ………………………………………………………………49

Spojrzenie ojca ……………………………………………………….54

Miłość Ojca …………………………………………………………..59

Boże miłosierdzie ……………………………………………………63

Słowo przynoszące ratunek ………………………………………68

Niewypowiedziane zdanie …………………………………………..73

Wyposażenie prawdziwego chrześcijanina ……………..77

Uczta ………………………………………………………………82

Skutki nawrócenia ………………………………………………………87

Cud nawrócenia …………………………………………………….91

Ogromna radość ……………………………………………………..96

Starszy syn …………………………………………………………102

Boża miara wartości ………………………………………………108

Sprawiedliwy we własnych oczach …………………………114

Prośba ojca ……………………………………………………118

Język nienawróconego człowieka …………………………..123

Co w sercach ukryte, stanie się jawne ……………………128

Moment decyzji …………………………………………………134

Zaproszenie do radości ……………………………………………..139

Nauczyć się właściwie patrzeć ………………………………..144

Prawdziwa nędza i rzeczywista pomoc …………………..149

Brakujące zakończenie ……………………………………………..154