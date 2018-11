Jerozolima: Wykopano odważnik z inskrypcją sprzed 3 tys. lat

Podczas odsiewu ziemi w czasie prac archeologicznych w Parku Narodowym Emek Tzurim odkopano niewielki kamienny ciężarek z wygrawerowanymi starożytnymi hebrajskimi literami tworzącymi słowo „Beka”.

Ciężarek, który pochodzi z okresu Pierwszej Świątyni, został znaleziony w miejscu wykopalisk pod łukiem Robinsona przy Ścianie Płaczu, na północ od Miasta Dawida. Wykopaną glebę przeniesiono do Parku Narodowego Emek Tzurim, żeby ją ostrożnie zdjąć z odważnika.

Odważnik „Beka” był używany do odmierzenia pół sykla, opłaty wnoszonej przez naród żydowski zarówno za utrzymanie Świątyni, jak i za spis ludności, jak podaje Księga Wyjścia:

Jeden beka, czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi, począwszy od lat dwudziestu i wzwyż, czyli od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn (Ks. Wyjścia 38:26, BT).

„Kiedy płacono podatek półszeklowy w okresie Pierwszej Świątyni, nie było monet, więc używano srebrnych sztabek. Aby zważyć te sztabki, umieszczano je po jednej stronie szali, a z drugiej strony umieszczano odważnik Beka” – wyjaśnił archeolog Eli Shukron, który kierował pracami archeologicznymi w imieniu izraelskiego departamentu ds. starożytności. „Beka była odpowiednikiem półszekla, który każda osoba w wieku dwudziestu lat musiała przynosić do świątyni”.

Warto wspomnieć, że biblijny szekel ważył 11,33 gramów.

Ciężarki Beka z okresu Pierwszej Świątyni są bardzo rzadko spotykane. Jednak ten odważnik jest jeszcze bardziej unikatowy, ponieważ umieszczony na nim napis jest w lustrzanym odbiciu, a litery są wygrawerowane od lewej do prawej zamiast od prawej do lewej. Można wywnioskować, że artysta, który wygrawerował inskrypcję, zwykle zajmował się tłoczeniem pieczęci.

„Wygląda na to, że rzemieślnik, który wygrawerował inskrypcję, błędnie użył zwierciadlanego odbicia, do którego był przyzwyczajony. Możemy zatem przyjąć, że taka była ogólna zasada: artyści, którzy grawerowali odważniki w okresie Pierwszej Świątyni to byli ci sami rzemieślnicy, którzy specjalizowali się w tworzeniu pieczęci – powiedział Shukron.

„Ten 3000-letni odważni Beka, ze starożytnym hebrajskim napisem,

został prawdopodobnie wykorzystany w Pierwszej Świątyni, co utwierdza historyczne związki Żydów z Jerozolimą” – powiedział Doron Spielman, wiceprezydent fundacji City of David . „To przypomnienie, które dostaliśmy od naszych przodków z czasów Pierwszej Świątyni. Mówi nam ono, że dzisiejsze państwo Izrael nie opiera się tylko na 70-letniej tradycji od chwili głosowania w ONZ. Opiera się na fundamencie, który powstał ponad trzy tysiące lat temu. Każdego dnia archeolodzy z Miasta Dawida odkrywają naszą przeszłość i zachowują naszą przyszłość”.

Prace archeologiczne w Parku Narodowym Emek Tzurim, pod kierownictwem Fundacji Miasto Dawida, wraz z Israel Nature and Parks Authority, to działalność na dużą skalę. Dzięki niemu ludzie mają możliwość zapoznania się z archeologią bez konieczności wcześniejszego zgłębiania tej dziedziny wiedzy.

Projekt pod nazwą „The Archeological Experience”, jest ściśle nadzorowany przez archeologów i pozwala uczestnikom stać się „archeologami na jeden dzień” – przesiewając ziemię i znajdując skarby z przeszłości. Wśród wydobytych do tej pory przedmiotów są: pieczęć króla Ezechiasza, monety z różnych okresów istnienia Jerozolimy, groty strzał, biżuteria i wiele innych.

Odważnik Beka zostanie zaprezentowany podczas święta Chanuka w Parku Narodowym Emek Tzurim.

Obejrzyj poniższy film pokazujący, jak odnaleziono wagę Beka.

źródło: CBN News