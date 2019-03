Jerozolima: Wybuch bomby na Wzgórzu Świątynnym

Policja blokuje dostęp do Starego Miasta w Jerozolimie. Starcia wybuchły we wtorek na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie pomiędzy izraelskimi siłami policyjnymi i wiernymi. Stało się to po tym jak bomba została wrzucona na posterunek policji, powodując wybuch pożaru w miejscu świętym.

Władze zamknęły święte miejsce w odpowiedzi na gwałtowny atak i co najmniej trzy osoby zostały aresztowane i są przesłuchiwane.

Zwiększa to napięcie wokół Wzgórza Świątynnego. Ma to związek z próbami ponownego otwarcia spornego budynku zamkniętego przez Izrael.

Według Times of Israel, prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas potępił „niebezpieczną eskalację Izraela w błogosławionym meczecie Al-Aksa” i wezwał społeczność międzynarodową do interwencji.

W zeszłym miesiącu islamski Waqf, ciało kontrolujące Wzgórze Świątynne, ponownie otworzył to miejsce dla wyznawców muzułmańskich. Stało się pomimo, że Izrael chciał je zamknąć.

Wyznawcy zareagowali na zamknięcie, organizując protesty i starcie z policją.

„Mamy nadzieję, że Izrael odzyska przytomność i wkrótce ponownie otworzy meczet, ponieważ zmierzamy w kierunku kryzysu …” – powiedział członek rady Waqf, Hatem Abdel Qader,

اندلاع حريق داخل مركز شرطة الاحتلال بالمسجد الأقصى، قبل قليل. pic.twitter.com/wmR1mtMvcN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 12 marca 2019

Na podst. www.haaretz.com i CBN News