Jerozolima: Wielkanoc bez chrześcijan ze Strefy Gazy

Zbliżające się święta wielkanocne przyciągają do Jerozolimy licznych pielgrzymów z całego świata. Pozostaje ona jednak nieosiągalna dla chrześcijan ze Strefy Gazy, którzy mieszkają zaledwie 100 km od Świętego Miasta.

W wydanym dziś oświadczeniu, łaciński patriarchat Jerozolimy informuje, że jak do tej pory Izrael nie wydał pozwolenia dla palestyńskich chrześcijan ze Strefy Gazy, aby mogli udać się do Jerozolimy na uroczystości wielkanocne. Według kanclerza patriarchatu, ks. Ibrahima Shomali, władze kościelne złożyły wniosek o około 600 zezwoleń na podróż do Jerozolimy dla chrześcijan z Gazy. Niestety nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Strefa Gazy podlega obecnie izraelskiej kontroli, a ruch ludności pomiędzy samą Strefy Gazy a resztą państwa Izrael i Autonomią Palestyńską jest ściśle ograniczony przez izraelskie wojsko. W opinii kanclerza chrześcijanie pragnący udać się na święta wielkanocne do Jerozolimy nie powinni nawet prosić o pozwolenie. Wolność religijna powinna bowiem gwarantować swobodny dostęp do sanktuariów. Wszyscy chrześcijanie, bez względu na narodowość powinni mieć swobodny dostęp do całej Ziemi Świętej. Rzeczywistość jest jednak nieco inna.

Tegoroczne święta wielkanocne zbiegają się z Paschą Żydowską,

a więc okresem wzmożonych procedur bezpieczeństwa ze strony państwa Izrael. Strefa Gazy to wąski nadmorski pas w pobliżu granicy pomiędzy Izraelem a Egiptem. Ludność Strefy to blisko 1.5 miliona z czego niewiele ponad tysiąc to chrześcijanie, w większości prawosławni.

za Rad. Watykanskie