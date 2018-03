Jerozolima: Katolicy i anglikanie w obronie wolności od podatków

Pogwałcenie historycznych ustaleń zagraża perspektywie na pokojowe współistnienie między wspólnotami w dobie i tak już zwiększonych napięć – piszą we wspólnym apelu do władz Izraela kard. Vincent Nichols i abp Justin Welby. Liderzy wspólnot katolickiej i anglikańskiej w Wielkiej Brytanii wzywają do utrzymania status quo Jerozolimy, pogwałcanego przez planowane opodatkowanie chrześcijańskich instytucji.

Opodatkowanie – piszą hierarchowie – naraża na poważne szkody chrześcijan obecnych w Świętym Mieście,

ich rodziny, instytucje, w tym szpitale i szkoły, które służą wielu najbiedniejszym, niezależnie od ich kontekstu. Obaj arcybiskupi modlą się o pokój i proszą izraelskie władze o potraktowanie tego kryzysu jako sprawy bardzo pilnej. Wzywają do jak najszybszego podjęcia rozmów z lokalnymi Kościołami dla znalezienia rozwiązania dla tego problemu.

za Rad. Watykanskie