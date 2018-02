Jerozolima będzie miała wkrótce połowę Arabów

Narodowa Rada Bezpieczeństwa rozważa różne możliwości uniknięcia zmniejszania się populacji żydowskiej w Jerozolimie poniżej 50%. Eksperci ostrzegali, że niekontrolowany napływ Arabów z PA do Jerozolimy jako stolicy całkowicie zmieni równowagę demograficzną w Świętym Mieście. Od XIX wieku Żydzi stanowili większość. W roku 1980 odsetek ten wynosił 72% mieszkańców, w roku 2000 – 68%. Ale w ostatnich 15 latach sytuacja demograficzna radykalnie się zmieniła. Między rokiem 2000 i 2015 wzrost żydowskich mieszkańców wyniósł zaledwie 17% i to przede wszystkim z powodu tego, że Żydzi opuszczali miasto z powodu horrendalnie wysokich czynszów. Według Urzędu Statystycznego w roku 2015 Żydzi stanowili tylko 61% mieszkańców Jerozolimy. Nadav Shragei, naukowiec z Cetrum Jerozolimskiego Spraw Publicznych ostrzegał od dawna, że ten odsetek nadal będzie spadał.

„Zbliżamy się szybko do niebezpiecznej sytuacji, że 50% mieszkańców Jerozolimy będzie Arabami”

– powiedział na początku lutego 2018. Shragei wychodzi z założenia, że powodem jest nielegalny wzrost przesiedlania się Arabów z terenu PA do Jerozolimy. Mimo interwencji Urzędu Budownictwa i Policji nadal w dzielnicach Kafr Aqab i Shuafat stawiane są nielegalnie domy, były na przykład stawiane dziesięciopiętrowe bloki. Prowadziło to do ‘imigracji’ z terenu PA. Dziesiątki tysięcy Arabów z tych terenów przebywa nielegalnie na obrzeża Jerozolimy – poza płotem bezpieczeństwa, a jednak na terenie jurysdykcji Izraela i w jego granicach. Z tego powodu politycy poddają pomysły jak sprawić by większość mieszkańców Jerozolimy była Żydami. (INN)

Módlcie się o mieszkańców Jerozolimy o dające się opłacić mieszkania i o miejsca pracy dla mężczyzn i kobiet. Módlcie się by politycy wprowadzili w życie swoje pomysły i zmieniła się struktura mieszkańców tak by większość stanowili Żydzi.

