Jemen: 18 miesięcy w niewoli islamistów

Po wypuszczeniu na wolność Toma Uzhunnalin (58l) induscy chrześcijanie i politycy poczuli wielką ulgę i są szczęśliwi. „Jesteśmy podekscytowani. Nie ma słów, aby wyrazić naszą radość „, powiedział kuzyn Toma chrześcijańskiemu serwisowi informacyjnemu World Watch Monitor.

Uprowadzony przez islamistów

4 marca 2016 r. islamiści zaatakowali dom seniora w mieście portowym Aden. Jednocześnie 6 napastników zabiło 16 osób – seniorów, urzędników i zakonników. Porwali również księdza salezjańskiego Toma Uzhunnalila, który przez pięć lat mieszkał w Jemenie. Po tym, jak jego kościół w Aden został ostrzelany w 2015 r., przeniósł się do domu prowadzonego przez Zakon Misjonarzy Miłosierdzia założony przez Matkę Teresę. Po jego uprowadzeniu w Boże Narodzenie 2016 r. w Internecie pojawiło się nagranie wideo, w której wyraźnie osłabiony Uzhunnalil zwraca się z prośbą do rządu induskiego i kościoła o wstawienie się za jego zwolnieniem. Na drugim nagraniu wideo, która krążyła w maju 2017 r., powtórzył swoją prośbę o pomoc. Po tym, jak członkowie rodziny ciągle apelowali do władz, przedstawiciel rządu pod koniec maja zapewnił, że rząd indyjski podjął starania, by „bezpiecznie skierować kapłana do domu”.

Ekstremiści korzystają z chaosu wojny

Od lat narastają naciski na chrześcijan w Jemenie, dokonywane są zwłaszcza przez ekstremistyczne ugrupowania islamskie, które mogą działać niemal bez przeszkód od czasu wybuchu wojny między buntownikami Huthi a rządem wiosną 2015 r. Większość ludzi w kraju docenia służbę zakonną i ich pomoc ubogim. Prawie wszyscy przyjezdni chrześcijanie z innych krajów opuścili Jemen. Miejscowi chrześcijanie wyznają swoją wiarę w ukryciu i są to osoby, które porzuciły islam.

W tym roku Jemen, obok Erytrei, jest jako jeden z dwóch krajów, za które szczególnie będziemy się modlić podczas Międzynarodowego Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół 12 listopada 2017 r. W Indeksie Prześladowań Open Doors Jemen jest na 9 miejscu wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Źródło: Open Doors, World Watch Monitor