Jelly Roll dzieli się ewangelią na żywo w programie „Star Search” na Netfliksie

Ewangeliczne przesłanie o odkupieniu i łasce wysunęło się we wtorek wieczorem na pierwszy plan w programie „Star Search”, kiedy uczestnik Bear Bailey wykonał „Hard Fought Hallelujah”, zamieniając transmitowane na żywo widowisko Netflixa w otwarte głoszenie wiary.

Dzięki występowi Baileya z tym utworem, spopularyzowanym przez Jelly Rolla i Brandona Lake’a, na jednej z największych platform streamingowych świata wybrzmiało przesłanie Ewangelii. „Star Search” jest drugim najpopularniejszym programem na Netfliksie.

Bailey dał świadectwo dotyczące uzależnienia, niedoskonałości i zbawienia w Jezusie Chrystusie, a Jelly Roll odpowiedział, otwarcie głosząc przed ogólnokrajową publicznością o odkupieniu, Duchu Świętym i Bożej łasce.

„Jestem bardzo niedoskonałym człowiekiem, kochanym przez doskonałego Boga i Jezusa. Jezus mnie odkupił” – powiedział Bailey chwilę po zakończeniu utworu. „Uzależnienie od narkotyków. Straciłem wszystko z powodu nałogów i nie jestem doskonały, ale służę Bogu, który jest, i który wierzy w odkupienie. Przepraszam. Przepraszam, że jestem taki emocjonalny. Po prostu jestem wdzięczny Bogu. Dziękuję Ci, Jezu”.

Chwila ta nabrała jeszcze większej mocy przez fakt, że Bailey wybrał piosenkę, zanim dowiedział się, że jednym z jurorów będzie Jelly Roll – ta wiadomość wyraźnie nim wstrząsnęła i na moment odebrała mu mowę.

Nową wersję „Star Search” na Netfliksie prowadzi Anthony Anderson, a w jury zasiadają Jelly Roll, Sarah Michelle Gellar i Chrissy Teigen. Formuła na żywo pozwala widzom głosować w czasie rzeczywistym, równolegle z ocenami jurorów.

Kiedy Bailey skończył mówić, Jelly Roll z trudem szukał słów.

„Nie wiem. Może trzeba będzie zacząć od Chrissy…” – powiedział, prosząc producentów o przejście do innego jurora, dopóki się nie ochłonie.

Teigen pochwaliła emocje i sposób wykonania Baileya: „Masz piękny głos. … Sam Jelly chce słyszeć uczucia i pasję. I myślę, że wszyscy usłyszeliśmy uczucie w twoim głosie” – powiedziała. „Sprawiłeś, że wszyscy skakali i krzyczeli. I myślę, że mogłeś też właśnie znaleźć brata na całe życie”.

Gellar określiła ten występ mianem narodzin gwiazdy.

„Przyszliśmy do ‘Star Search’, a moją myślą było to, że chodzi o znalezienie gwiazdy. Właśnie ciebie znaleźliśmy” – powiedziała. „Nie wiem jednak, co było piękniejsze: patrzeć, jak śpiewasz, czy patrzeć, jak ten człowiek patrzy, jak śpiewasz. To było wszystko, czym ten występ miał być. Tak wiele się o tobie dowiedziałam”.

Kiedy w końcu głos zabrał Jelly Roll, zasugerował, że ten moment został zaaranżowany przez Boga, i wykorzystał okazję, by jasno ogłosić Ewangelię.

„Modliłem się dziś rano. Powiedziałem: Boże, daj mi okazję, żebym mógł o Tobie mówić” – powiedział. „Pierwszy wieczór był wspaniały, ale jeszcze nie mogłem realizować celu, dla którego tu jestem. Boże, powołałeś mnie tutaj, żebym o Tobie mówił”.

„To, co właśnie zobaczyłem [sic], to była sala pełna ludzi, którzy być może nigdy wcześniej tego nie poczuli, a to nazywa się Duch Święty” – powiedział Jelly Roll. „On nie [sic] przejmuje się w ogóle twoją przeszłością. Nie obchodzi Go, przez co przeszedłeś. Nie obchodzi Go twoje uzależnienie od narkotyków. On jest twoim Ojcem”.

Jelly Roll podkreślał istotę przesłania Ewangelii: odkupienie i nadzieję przez Chrystusa.

„Zawisł, żebyście mogli tu stanąć i śpiewać Jego imię w największym serwisie streamingowym na świecie” – powiedział. „To moment Boga, który pokazuje, co Bóg uczynił. On jest odkupicielem. On jest dla wszystkich. Jezus jest dla wszystkich. On nikogo nie nienawidzi. On kocha wszystkich i to właśnie reprezentuje”.

Zwracając się bezpośrednio do Baileya, Jelly Roll dodał: „Ten głos nie był szalony. Wziąłeś moją piosenkę i uczyniłeś ją swoją. Właściwie, wziąłeś naszą piosenkę i oddałeś ją Bogu. Gdzieś tam widzę Brandona Lake’a, który teraz płacze”.

Kiedy sędziowie ogłosili swoje noty, Teigen przyznała cztery gwiazdki, natomiast Gellar i Jelly Roll przyznali Baileyowi po pięć gwiazdek.

„Powinniśmy dawać piątki tylko tym, o których sądzimy, że naprawdę mogą wygrać ten program” – powiedział Jelly Roll. „A ty, mój przyjacielu, możesz wygrać ten program”.

„Hard Fought Hallelujah” zdobyło tytuł Piosenki Roku na K-Love Fan Awards 2025 i GMA Dove Awards 2025, gdzie utwór otrzymał także nagrody w kategoriach Short Form Video oraz Country/Roots Song. Piosenka zdobyła również nominację do nagrody CMA i uzyskała status platynowy.

Jelly Roll, który często przypisuje swojej wierze przemianę osobistego życia, mówił otwarcie o odkupieniu, wzywając słuchaczy, by żyli swoją wiarą, gdy odbierał nagrodę Dove za „Hard Fought Hallelujah”.

„Myślałem o Mateuszu, kiedy mówi o wierze, gdy powiedział: ‘Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony…’ Stoję tu, bo ludzie poświęcili mi swój czas. Świat słyszy o Jezusie jak nigdy dotąd. Wcielcie wiarę w czyn i sami chodźcie w swojej wierze” – powiedział.

Wcześniej Lake w rozmowie z The Christian Post opowiadał, że ma nadzieję, iż jego muzyka dotrze zarówno do chrześcijan zmagających się z bólem i zwątpieniem, jak i do niechrześcijan. Uzdrawianie z ran zadanych przez Kościół jest możliwe – mówił – a Bóg przez swoich ludzi może przywrócić to, co zostało złamane.

„Twoim podstawowym powołaniem nie jest służba, lecz bliskość” – powiedział lider uwielbienia. „Niech wszystko z tego wypływa. Skup się po prostu na swojej relacji z Bogiem. Bierz jeden dzień naraz. Codziennie się poddawaj. Nie martw się o jutro. Skup się na tym, o co prosi cię dzisiaj, a znajdziesz się tam, gdzie masz być.

„Każdy zostanie zraniony przez chrześcijanina” – dodał. „Ale to nie znaczy, że zranił cię Bóg. W pewnym momencie Kościół cię zawiedzie. Ale to nie znaczy, że zrobił to Bóg. Kościół nie jest doskonały, bo jesteś w nim ty i jestem w nim ja. Jeśli kiedyś miałeś zatrucie pokarmowe, to nie przestajesz przecież jeść. W pewnym momencie znowu musisz coś zjeść. Więc po prostu idź naprzód. Szukaj coraz zdrowszych ludzi, którymi się otaczasz. Trzymaj uniesione ręce, niech twoja wiara płonie i bądź skory do przebaczenia”.

