„Jego serce płonęło współczuciem dla ludzkich dusz”: hołd dla wielkiego ewangelisty Reinharda Bonnke

Śmierć ewangelisty i misjonarza Reinharda Bonnke wzbudziła falę wzruszających słów uznania płynących z całego świata.

Założyciel służby Christ for all Nations (CfaN) zmarł 7 grudnia w wieku 79 lat.

Media społecznościowe zostały zalane hołdami składanymi przez liderów ewangelikalnych, pastorów i wiernych naśladowców Bonnkego.

Ewangelista Franklin Graham: „Reinhard Bonnke był potężnym ewangelistą działającym na całym świecie, lecz szczególnie na kontynencie afrykańskim, gdzie jego serce płonęło współczuciem dla ludzkich dusz. Dzięki głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, miliony ludzkich istnień będą w Niebie, a my oddajemy Bogu cześć i chwałę za to, że Jego Słowo nigdy nie wraca puste. Myślami i modlitwami jesteśmy przy żonie Reinharda, Anni, i przy całej jego rodzinie”.

Prezydent Kongresu Przywódców Chrześcijańskich, pastor Johnnie Moore, powiedział CBN News: „Żaden człowiek nie jest bardziej odpowiedzialny za uczynienie Afryki kontynentem chrześcijańskim – choć kiedyś był to obszar całkiem niezgłębiony (…). To jedno z największych odrodzeń w całej historii”.

„W całej chrześcijańskiej historii, Reinhard Bonnke miał niewielu sobie równych” – napisał Moore na Twitterze.

„Był jednym z gigantów czegoś, co nazywam ‚wielkim wiekiem ewangelizacji’, gdy pokolenie pastorów, misjonarzy i ewangelistów wzięło osobistą odpowiedzialność za niesienie Ewangelii dosłownie na każdy kraniec kuli ziemskiej. Nie chcieli spocząć, aż ‚w swoim pokoleniu dotrą na cały świat’, i zdołali dotrzeć do większej liczby ludzi w większej liczbie miejsc, niż kiedykolwiek w historii chrześcijaństwa, z wyjątkiem pierwszych pokoleń po Chrystusie. Nikt nie realizował tej pasji z większą determinacją i prawie nikt nie zainspirował tak wielu, by poszli w jego ślady. [Bonnke] zostawia dziedzictwo niezliczonej rzeszy chrześcijan, którzy poświęcają każdy oddech, by dla chwały Boga dotrzeć w swoim pokoleniu do każdej duszy „.

Prezydent Narodowej Latynoskiej Koalicji Liderów Chrześcijańskich, pastor Samuel Rodriguez, powiedział: „Reinhard Bonnke, ewangelista w najprawdziwszym znaczeniu tego słowa, z pasją głosił Ewangelię, prowadził prawe życie i zmieniał świat prawdą i miłością. Głosił Jezusa i miliony reagowały. Dobra robota, przyjacielu. Dobra robota!”.

Pastor Free Chapel, Jentezen Franklin, powiedział: „Niewielu ludzi podejmuje dla przesłania Ewangelii zobowiązanie na całe życie, tak jak zrobił to Reinhard Bonnke. Na całym świecie był wzorem niezachwianej wiary w ponadnaturalną i cudowną moc, jaką mamy przez Ducha Świętego. Każdym włóknem swojego istnienia Reinhard wiedział, że Bóg kocha każde ze swoich dzieci, i rozpaczliwie pragnął, by wszyscy zrozumieli głębię tej miłości. Modlę się, by każdy chrześcijanin żył z taką samą autentycznością i pasją, z jaką on żył każdego dnia na tej ziemi. Moje modlitwy są dzisiaj z rodziną Bonnke. Niech dobrze przeżyte życie i pewne przeznaczenie dadzą im pokój i pocieszenie”.

Nigeryjski prezydent Muhammadu Buhari, muzułmanin, przekazał kondolencje rodzinie Bonnke, określając śmierć ewangelisty jako „wielką stratę dla Nigerii, Afryki i całego świata”.

„Prezydent składa wyrazy współczucia rządowi i narodowi Niemiec, rodzinie i przyjaciołom wielkiego głosiciela i nauczyciela Biblii, oraz wszystkim współpracującym z nim robotnikom winnicy, modląc się, by Bóg pocieszył wszystkich, którzy go opłakują” – czytamy w oświadczeniu prasowym biura prezydenta.

Christ for all Nations również wydało oświadczenie, w którym twierdzi, że niezaprzeczalny wpływ Reinharda Bonnke nadal będzie dotykał przywódców kościoła i wiernych z całego świata.

Brian Houston, starszy pastor Kościoła Hillsong, powiedział o Reinhardzie Bonnke: „W ciągu lat, jego niezachwiana pasja zdobywania dusz dla Królestwa nigdy nie przestała mnie inspirować do kontaktowania ludzi z Jezusem, Zbawicielem. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób zbawienie wybrzmiewa w jego duchu, bez względu na to, czy przemawia na scenie do milionów, czy prowadzi luźną rozmowę za kulisami – Jezus jest zawsze na jego ustach”.

Dzięki swojej służbie, Bonnke widział, jak ponad 79 milionów ludzi postanawia pójść za Chrystusem.

Prezydent i dyrektor naczelny CfaN, Daniel Kolenda, napisał: „Ewangelista Bonnke był najlepiej znany ze swoich kampanii ewangelizacyjnych w całej Afryce. Bez przesady można powiedzieć, że jego praca przemieniła ten kontynent”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News