Jedzenie mnie uzdrowiło – Danielle Walker

Ta książka to opowieść o tym, jak jedzenie ocaliło moje życie. To także romantyczna historia o miłości do jedzenia, rodziny, przyjaciół i siebie, która to miłość pozwoliła mi odegrać aktywną rolę w radzeniu sobie z moim zdrowiem. Przeżyłam trwający dekadę cykl diagnoz, choroby, remisji, komplikacji, zdrowienia i strat, ale jedno pozostaje tu ważne: jedzenie stale mnie ratuje. A moją misją jest pomóc ci zrozumieć, na ile różnych sposobów jedzenie może pomóc uzdrowić także ciebie. – Autorka

Kiedy lekarze powiedzieli Danielle Walker, że to nie jedzenie powoduje jej ciężką, wyniszczającą i zagrażającą życiu chorobę, oraz że jedzenie nie może pomóc jej wyzdrowieć, postanowiła udowodnić, że się mylili. Przepisane jej lekarstwo stało się niemal tak wyniszczające jak sama choroba, więc Danielle wzięła sprawy w swoje ręce, zamieniła kuchnię w laboratorium i zabrała się do pracy, tworząc zdrowe wersje swoich ulubionych dań. Jej książki kulinarne trafiły na listę bestsellerów New York Timesa, a Danielle stała się latarnią nadziei dla milionów ludzi na całym świecie, cierpiących na choroby autoimmunologiczne, alergie pokarmowe i przewlekle dolegliwości.

W tej książce, z oszałamiającą szczerością i przejrzystością na temat osobistych cierpień i szkód, jakie przyniosła jej choroba w sferze cielesnej, emocjonalnej i duchowej, Danielle opisuje wszystko, czego nauczyła się podczas swojej dziesięcioletniej podróży ku uzdrowieniu. Dzięki swojej wytrwałości i determinacji Danielle może opowiedzieć historię, która daje nadzieję – nadzieję, że pomimo dolegliwości i trudności można żyć całą pełnią, szczęśliwie i zdrowo, nie czując się wykluczonym ani pozbawionym czegokolwiek.

Fragment książki

Kiedy wyruszyłam w tę nową kulinarną podróż, zakładałam, że może ona pomóc tylko tym, którzy, tak jak ja, cierpią na choroby układu pokarmowego. Jednak od tamtej pory otrzymałam setki maili i promując książkę wysłuchałam osobistych relacji ludzi z całego świata, którzy doznali ulgi we wszelakich dolegliwościach, począwszy od choroby Crohna, wrzodziejące-go zapalenia jelita grubego, stwardnienia rozsianego, choroby Hashimoto, cukrzycy typu 1, reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy, po autyzm, niepłodność, migreny i alergie pokarmowe. Otrzymałam także pozytywne komentarze od ludzi bez konkretnej diagnozy, u których dezorientacja, niespokojny sen i codzienne bóle i dolegliwości poprawiły się po zmianie diety. Wszyscy oni kierują swoim zdrowiem, ciesząc się pożywnymi, smakowitymi posiłkami, które uwielbiają jeść również ich przyjaciele i rodzina.

Dane książki:

Autor: Danielle Walker

ISBN 978-83-7864-819-2

Oprawa miękka

Liczba stron: 320

Wymiary: 140 x 200 mm

Rok wydania: 2023

Cena: 39,90 zł

Wydawca: Wydawnictwo AA