„Jedna czwarta kolejnego pokolenia Australijczyków znika” z powodu aborcji

W sobotę, 20 września, w Hyde Parku w Sydney odbędzie się publiczny marsz, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec aborcji. Wydarzenie organizuje Love Sydney – lokalny oddział pro-life’owej organizacji Love Australia – pod hasłem „Kochaj kolejne pokolenie”.

Jak podkreślają organizatorzy, coroczny marsz „Love Sydney, Walk for Life” ma charakter prorodzinny i stanowi okazję do upamiętnienia dzieci utraconych w wyniku aborcji, która w Nowej Południowej Walii pozostaje legalna aż do momentu urodzenia. Według szacunków krajowych, każdego roku w Australii dochodzi do około 88 tysięcy aborcji.

Jodie Pickard, założycielka i dyrektorka Love Australia, w rozmowie z Christian Daily International podkreśliła, że wydarzenie ma zwrócić uwagę na ludzki wymiar problemu. – Jedna czwarta przyszłego pokolenia Australijczyków nie żyje, ponieważ ich życie zakończyło się poprzez aborcję – powiedziała.

Pickard zaznaczyła, że marsz to zarówno publiczne świadectwo, jak i czas na modlitwę. – W Hyde Parku przemawiać będą inspirujący mówcy, a następnie przejdziemy wspólnie ulicami miasta, obejmując Sydney modlitwą i miłością – zapowiedziała. – Modlimy się o przyszłość Australii, w której każdemu życiu zostanie przywrócona świętość, a sama aborcja stanie się nie do pomyślenia. Jako chrześcijanie mamy przewodzić z miłością – do Boga, bliźnich i samych siebie – niosąc pomoc, nadzieję i uzdrowienie wszystkim potrzebującym.

W zaproszeniu udostępnionym na Facebooku wydarzenie określono jako „piękny dzień jedności, prawdy i siły w imieniu dzieci, które same nie mogą się bronić”. Organizatorzy zachęcali: „Dołączcie do nas, by wspólnie bronić świętości życia w Nowej Południowej Walii. Aborcja musi się skończyć – zarówno w sensie prawnym, jak i w sercach i umysłach mieszkańców naszego stanu”.

Wśród zaproszonych mówców znajdzie się m.in. Martin Iles – prawnik, który pracował zarówno w Australii, jak i w Stanach Zjednoczonych. W latach 2018–2023 pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Australian Christian Lobby, współtworzył programy dla organizacji apologetycznej Answers in Genesis oraz współzałożył kancelarię Human Rights Alliance, wspierającą wolność religijną i wolność słowa. Obecnie prowadzi chrześcijańską platformę medialną „At the Crus” oraz współtworzy otwarty program edukacyjny „Proto”.

Marsz wspierany jest przez szereg kościołów i organizacji pro-life. Jak podkreślają organizatorzy, tegoroczna edycja wydarzenia ma szczególny wymiar w kontekście decyzji parlamentu Nowej Południowej Walii z 2019 roku o zmianie przepisów aborcyjnych.

W oświadczeniu dla Catholic Weekly rzeczniczka Love Australia podkreśliła, że celem organizacji jest pokojowa obrona życia „od poczęcia do naturalnej śmierci” poprzez działania legislacyjne i zmiany kulturowe. Grupa wspiera także lokalne kościoły w niesieniu pomocy kobietom w nieplanowanej ciąży oraz osobom zmagającym się z żalem lub traumą poaborcyjną.

– Chcemy być ludźmi, od których nikt nie ucieka, ale do których się zwraca – po miłość i wsparcie – zaznaczyła. – Choć naszym głównym celem jest uczynienie aborcji nie do pomyślenia, droga do tego celu wiedzie przez miłość – tak głęboką, by każde serce mogło doświadczyć Bożej miłości poprzez nas i zmierzać ku niebu.

