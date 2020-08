Jedna czwarta Biblii jest w formacie cyfrowym

Jak wynika z raportu Światowego Związku Biblijnego, w ubiegłym roku dostęp do Biblii miało tak dużo ludzi jak jeszcze nigdy wcześniej. W ostatnim czasie odnotowano duży wzrost w dostępie do Biblii w formacie cyfrowym.

Jak poinformowało Światowe Towarzystwo Biblijne (United Bible Societies; UBS), w roku 2019 rozdysponowano 40 mln egzemplarzy Biblii. W raporcie «Global Scripture Distribution Statistics» podano ponadto, że jedna czwarta egzemplarzy została wydana w formacie cyfrowym.

Od 2015 Towarzystwa Biblijne rozdysponowały łącznie 1,8 miliardów Biblii, Nowego Testamentu, Ewangelii i pism biblijnych jak np. książeczki. W tym było 184 mln egzemplarzy całej Biblii.

Dyrektor Generalny Światowego Towarzystwa Biblijnego Michael Perreau, mówi: «Bardzo podbudowująca jest świadomość tego, że dzięki naszym wysiłkom z roku 2019 w tym roku o wiele więcej milionów ludzi ma możliwość stawiania czoła wyzwaniom z Biblią w ręku. Słowo Boże może dodać otuchy i nadzieję w tych trudnych czasach.» Dla niego jeszcze ważniejsze jest to, że Słowo Boże rzeczywiście działa i zmienia życie ludzi.

3,7 milionów pism rozdanych dzieciom

Jak informują Towarzystwa Biblijne, na całym świecie rozdano dzieciom 3,7 milionów pism. Większość z nich (1,1 mln) została przesłana do Egiptu. W egipskim społeczeństwie 40% stanowiły osoby poniżej 15 lat, mówi Ehab Tans z Egipskiego Towarzystwa Biblijnego. Tanas dodaje: „Dzieci są przyszłością kościoła.” Niemcy, z 200 000 egzemplarzy, są na czwartym miejscu pod względem przekazanych publikacji dla dzieci i młodzieży. Stanowi to 30 procentowy wzrost w porównaniu do rok ubiegłego.

Zwiększona cyfryzacja Biblii

Dotychczas udział publikacji biblijnych w wersji cyfrowej nigdy nie był tak wysoki. W roku 2018 Biblia w formacie cyfrowym była wydawana na poziomie 17% a w 2019 było to już jedna czwarta wszystkich wydań. 10 mln egzemplarzy zostało pobranych z internetu. Większość Biblii cyfrowych zostało wydanych w języku hiszpańskim i portugalskim, ponieważ najwięcej użytkowników pochodziło z Ameryki Łacińskiej. Liderem jest Brazylia z 1,8 mln pobraniami.

Założone w 1946 roku United Bible Societies jest ponadwyznaniowym związkiem Towarzystw Biblijnych z całego świata. Dotychczas skupia 148 Towarzystw a w śród nich jest także Niemieckie Towarzystwo Biblijne. Studium «Global Scripture Distribution Statistics» uwzględnia wyłącznie liczby z wydawnictw i organizacji, które należą do związku światowego.

Autor: Jörn Schumacher

Źródło: PRO Medienmagazin | www.pro-medienmagazin.de

za livenet.ch