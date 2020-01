Jeden Pakistańczyk otrzymał Biblię a dziewięciu uwierzyło w Jezusa

Niezwykły prezent otrzymał Pakistańczyk Sadaqa od pastora Adama: jego własną osobistą Biblię. Ten prezent wywarł niespodziewane oddziaływanie.

60-letni Pakistańczyk Sadaqat siedział w przepełnionej restauracji na ulicy i opłakiwał swojego zmarłego ojca. W pakistańskiej kulturze relacja ojca z synem jest najsilniejszą, silniejszą nawet niż małżeństwo.

Podążanie za Duchem Świętym

Adam, pastor, który wspierany był przez międzynarodowe dzieło misyjne «Forgotten Missionaries International», siedział w pobliżu i poczuł, że powinien porozmawiać ze starszym mężczyzną; «Pan Jezus wezwał mnie do przekazania Sadaqatowi treści wersetów 38-39 z Listu do Rzymian». W tym fragmencie jest napisane: «I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co [jest] wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.»

Pastor Adam zauważył, że oczy Sadaqata rozjaśniały się, gdy słuchał tych słów. Ponad godzinę ta dwójka rozmawiała w restauracji o Jezusie Chrystusie. Na zakończenie pastor podarował 60-latkowi swoją Biblię, z czego Sadaqat bardzo się ucieszył. Ucałował Biblię i powiedział, że natychmiast zacznie ją czytać.

Dziewięciu ludzi uwierzyło w Jezusa

Nieco później Sadaqat zadzwonił do pastora Adama i powiedział, że chciałby dowiedzieć się więcej o Jezusie. Spotkali się więc w bezpiecznym miejscu i rozmawiali trzy dni – potem Sadaqat uznał Jezusa za swojego wybawcę. Przez kolejne trzy miesiące spotykali się regularnie. W efekcie czego, dzięki Sadaqatowi ośmiu członków rodziny uwierzyło w Jezusa.

Autor: MNN / Rebekka Schmidt

Źródło: MNN / Übersetzt und bearbeitet von Livenet