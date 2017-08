Japonia: otwarcie pierwszej świątyni Kościoła Koptyjskiego

Patriarcha Tawadros II z Egiptu dokonał w niedzielę 27 sierpnia otwarcia pierwszej w Japonii świątyni Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Ma ona służyć przebywającym w tym kraju egipskim, etiopskim i erytrejskim rodzinom tego wyznania. Jednak, jak podkreślił patriarcha, „obecność Kościoła Koptyjskiego w Japonii to znak miłości do wszystkich mieszkających tam ludzi”. Podziękował on także za życzliwość mieszkańców i rządu Japonii wobec tej inicjatywy.

Budowa kościoła nie jest jedynym koptyjskim przedsięwzięciem planowanym w Japonii. Tawadros II zapowiedział otwarcie w przyszłości szkoły, szpitala oraz innych instytucji użyteczności publicznej. Po wizycie na Wyspach Japońskich egipski hierarcha odwiedzi także Australię, gdzie spotka się ze swoimi współwyznawcami, jak i z tamtejszymi władzami.

za Rad. Watykanskie