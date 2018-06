Najważniejsze zasady i praktyczne sposoby wydobywania z wnuków tego, co w nich najlepsze.

Praktyczny poradnik dla wszystkich babć i dziadków, którzy chcą, by ich wnuki wyrosły na kochających, odpowiedzialnych i kierujących się w swoim życiu wartościami ludzi.

Ta książka pokazuje, że jako babcie i dziadkowie macie ogromną, pozytywną rolę do odegrania w wychowaniu swoich wnuków. Wskazuje, jak swoim życiowym doświadczeniem i mądrością możecie wspierać rodziców we wspaniałej, ale często trudnej misji kształtowania osobowości dzieci. Znajdziecie tutaj najważniejsze zasady i praktyczne sposoby wydobywania z wnuków tego, co w nich najlepsze. Czytając ten rewelacyjny poradnik, nauczycie się, jak radzić sobie z problematycznymi sytuacjami związanymi z dyscypliną, czasem i pieniędzmi. Zobaczycie, jak postępować, by okazywać wnukom swoją miłość, nie psując ich charakterów.

Jeśli sięgnięcie po książkę Tima i Darcy Kimmelów, dowiecie się m.in. jak:

kształtować we wnukach odpowiednie postawy i zasady moralne;

przekazywać im doświadczenie wiary;

radzić sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi;

rozpieszczać swoje wnuki w zdrowy, odpowiedzialny sposób;

wspierać je, jeśli małżeństwo ich rodziców przeżywa kryzys;

rozwijać swoją relację z wnukami w miarę, jak one dorastają;

zostawić im duchowe dziedzictwo, które będzie im służyć przez całe życie.

Niezależnie od tego, czy jest to dla was nowa rola, czy też jesteście już zaprawionymi w bojach weteranami, gdy dotrzecie do końca lektury, wasze umiejętności w byciu babciami i dziadkami wzrosną niepomiernie.

„Niezależnie od tego, czy nas odwiedzają, czy z nami mieszkają, wnuki zawsze mogą wpływać na nas pozytywnie. Tym dziadkom, którzy poważnie traktują swoją rolę, książka Jak wychowywać wnuki da odpowiednie narzędzia. Jako dziadek zdecydowanie ją polecam.”

– GARY D. CHAPMAN, autor książki Pięć języków miłości

„Jak wychować wnuki to naszym zdaniem najlepsza książka o tym, dlaczego trzeba zainwestować życie w nasze wnuki. Nie przegapcie jej. Kupcie egzemplarz i – jak powiedzieliby Tim i Darcy – „wyruszcie w podróż waszego życia!”. Tim i Darcy służą za przewodników, my zaś jesteśmy niebywale dumni, że podążamy ich śladami jako dziadkowie, którzy wiedzą, do czego dążą!”

– GARY I BARB ROSBERGOWIE z organizacji America’s Family Coaches

O autorach:

Dr Tim Kimmel jest autorem licznych bestsellerów książkowych na temat wychowania i relacji, dyrektorem organizacji Family Matters, której celem jest wspomaganie budowania silnych relacji w rodzinach.

Misją Darcy Kimmel jest zachęcanie kobiet do pełnej realizacji ich unikalnego powołania. Mają czworo dzieci i dwie wnuczki.

