Jak wiodąca gwiazda porno stała się chrześcijańskim doradcą

Crystal DiGregorio-Bassette zwykła posługiwać się innym imieniem – imieniem porno.

W tamtym czasie, Crystal była femme fatale, słynną gwiazdą porno, wiodącą prym w przemyśle pornograficznym. Każda większa firma pornograficzna znała jej imię.

Trzy lata później, 34-letnia Crystal stała się nowonarodzoną wierzącą, która zostawiła za sobą swoje nieobyczajne alter ego, by służyć Jezusowi Chrystusowi.

„Gdy zajmowałam się pornografią, całe moje życie skupiało się na byciu obiektem seksualnym” – powiedziała w wywiadzie dla Fox News. „Teraz skupiam się na pomaganiu innym”.

Ta matka trójki dzieci pracuje obecnie w Nowym Jorku jako doradca chrześcijański, pastor i doradca w sprawach prawnych – to przemiana, jaką przypisuje zbawczej łasce Jezusa.

Crystal spotkała Boga pewnej niedzieli Wielkanocnej przed ołtarzem. Tkwiła w fatalnej relacji i tamtego dnia poprosiła Jezusa, by ją uratował.

„W tamtej chwili oddałam Bogu cały mój ból i lęk. Ze łzami krzyczałam i modliłam się, żeby Bóg uwolnił mnie od pełnej przemocy relacji, w jakiej tkwiłam, i od wszystkich złych rzeczy w moim życiu: to było moje całkowite poddanie” – powiedziała w rozmowie dla CBN News.

„To spotkanie mnie zmieniło, bo gdy wyszłam z kościoła, już nigdy nie wróciłam do tamtej złej relacji, a Bóg zaczął mnie wewnętrznie zmieniać” – dodała.

Bóg przemienił sposób, w jaki Crystal patrzyła na świat.

„Bóg usunął zasłonę z moich oczu, zaczęłam inaczej patrzeć na świat” – powiedziała w wywiadzie dla Fox. „Zauważyłam, jak bardzo ludzie są ranieni przez przemysł pornograficzny, a przedtem nigdy tak naprawdę o tym nie myślałam”.

Jednak rozpoczęcie nowego życia i zostawienie za sobą branży porno wcale nie było łatwe.

Crystal złożyła wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego i zrezygnowała z posiadłości w Malibu, wartej 10 milionów dolarów, z pensji w wysokości 30 tysięcy dolarów miesięcznie oraz z kilku luksusowych samochodów.

Gdy próbowała wydostać się z branży porno i zmienić swoje życie, jej reputacja szła krok przed nią. Kilku pracodawców ją zwolniło, gdy dowiedzieli się o jej przeszłym życiu, a jej syn był szykanowany z powodu decyzji, które podejmowała.

Crystal mówi, że warto było zrezygnować z gwiazdorstwa.

„Porzuciłam pieniądze i blask jupiterów tego świata, a żyjąc z Panem, jestem teraz bardziej spokojna, bo nie muszę już być obiektem seksualnym i nie martwię się o pieniądze, martwię się tylko o swoją duszę i o stawanie się codziennie coraz lepszym człowiekiem” – powiedziała w wywiadzie dla CBN News.

Crystal mówi, że ze względu na jej wcześniejsze życie, ludzie mogą teraz dzielić się z nią swoimi własnymi zmaganiami, ponieważ wiedzą, że nie będzie ich osądzać.

„Wszyscy mają poczucie, że mogą do mnie przyjść, i właśnie to mi się podoba. Mogą otwarcie ze mną rozmawiać i nie muszą się martwić, że będę ich osądzać” – powiedziała w wywiadzie dla Fox. „Wszyscy popełniamy błędy. Nikt nie jest doskonały. Nie ma znaczenia, czy przez całe życie chodzisz w łasce zbawienia, czy może wchodzisz do mojego kościoła cały w tatuażach. Akceptuję ludzi za to, kim są, nikogo nie atakuję”.

Crystal mówi, że inspiruje ją Brittni De La Mora, inna gwiazda porno, która stała się doradcą chrześcijańskim, a która wielokrotnie rozmawiała już z CBN News przy różnych okazjach. Crystal pamięta, że widywała Brittni na uroczystościach rozdania nagród branży porno.

Obecnie, Crystal chodzi do Kościoła Bożego Lighthouse Mexico w Meksyku w stanie Nowy Jork.

Ma nadzieję, że jej historia pomoże innym zobaczyć moc Bożej miłości.

„Moja historia dała ludziom nadzieję, że Bóg może nam wybaczyć i nas zmienić, bez względu na naszą przeszłość. Mam nadzieję, że ludzie więcej dowiedzą się o Panu i zechcą Go poznać” – powiedziała.

Zapytana, jak chrześcijanie mogą się modlić za pracowników branży porno, Crystal mówi: „Módlmy się, by zasłona na ich oczach została usunięta! By zobaczyli, jaki ból powoduje ta branża, i żeby Bóg im to objawił”.

Emily Jones

Źródło: CBN News