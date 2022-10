Jak słyszeć głos Boga? – Dimitri Leo

Najważniejsze, czego człowiek może się nauczyć w życiu, to słyszeć Boga. To może ocalić czyjeś, może nawet twoje, życie. I nie chodzi tu tylko o wiedzę, czy też otrzymanie odpowiedzi.

Wielu ludzi straciło coś w życiu lub ominęło ich coś, tylko dlatego, że nie słyszeli Boga albo słyszeli Go niezbyt dokładnie. Czasem nie byli w stanie rozpoznać, co było od Boga, a co było od człowieka. Jestem przekonany, że każdy, kto słyszy Boga, ma ogromne przywileje i „korzyści” we wszystkich dziedzinach. Wierzę, że każdy, kto dobrze słyszy Boga, ma więcej, aniżeli posiadałby wszystkie dary i służby. Powodzi mu się we wszystkich sferach życia i oczywiście w służbie Bogu.

Wskazówki zawarte w tej książce skierowane są do wszystkich nowo nawróconych i dojrzałych wierzących.

Omówiono w niej wszystko od A do Z, aby zbudować fundament dla tych, którzy go nie mają i poprawić lub odnowić temat tym, którzy mają „nadszarpnięte” informacje. Ci zaś, którzy słyszą Boga, po lekturze nauczą się Go słyszeć jeszcze lepiej.

A co mają zrobić ci, którzy w ogóle nie słyszą Boga?

Wierzę, że najpierw należy poznać wszystkie sposoby, jakimi Bóg do nas przemawia. Po drugie, trzeba obowiązkowo uczyć się słuchania Jego głosu. Nie rodzimy się z tym w momencie nawrócenia. Ta możliwość przychodzi z czasem, a potem staje się już nawykiem.

Dziś jesteśmy podzieleni na dwa obozy. Jedni uważają, że to określony dar, który otrzymuje się od Boga. Drudzy

natomiast, że można się tego nauczyć. Wierzę, że można zrobić pewne rzeczy, aby słyszeć Boga lepiej i wyraźniej.

Jestem przekonany, że im częściej człowiek praktykuje słuchanie Boga, tym częściej i bardziej precyzyjnie Go

słyszy.

Uwierzcie, tego można się nauczyć!

Spis treści:

Wstęp. Bóg mówi do każdego!

W jaki sposób mówi Bóg?

Niebezpieczne sposoby szukania odpowiedzi

Dlaczego nie słyszymy Boga?

Dlaczego Bóg nie mówi, dlaczego milczy?

Co pomaga słyszeć Boga?

Jak odróżnić Boży głos od innych głosów?

Jak rozumieć to, co mówi Bóg?

Dane książki:

Tytuł: Jak słyszeć głos Boga?

Autor: Dimitri Leo

Wydawca: Wydawnictwo AF