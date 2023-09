Kim jest współczesny psychopata i jak go zdemaskować?

Czy wiesz, że wchodząc do więzienia, nie spotkasz więcej psychopatów niż w osiedlowym sklepie, szpitalu czy w tramwaju?

A jeżeli jest nim Twój partner, możesz się nie zorientować przez wiele lat, dopóki sam nie zdecyduje, że chce „zdjąć maskę”.

A co, jeśli jest nim Twój rodzic? Czy warto przekonać go do terapii?

Nie tylko mordercy, ale też menedżerowie czy chirurdzy. Psychopatą może być miły lekarz, którego spotykasz w szpitalu, lub urocza koleżanka z pracy. Nie zawsze są to krwawi mordercy z wypisanym na twarzy złem. Potrafią świetnie się maskować. Są wręcz zawody, w których psychopaci odnajdą się doskonale, dzięki czemu mogą być dla społeczeństwa bardzo użyteczni. Sami też najczęściej decydują, kiedy chcą się ujawnić. Ale czy na pewno jesteśmy wobec nich bezradni?

O autorach

Żaneta Gotowalska-Wróblewska – socjolożka i dziennikarka – oraz prof. Daniel Boduszek – polsko-brytyjski psycholog kryminalny, profesor nauk społecznych – tworzą profil współczesnego psychopaty w Polsce, ukazując czytelnikowi meandry ludzkiego umysłu.

Dane książki:

Tytuł: Jak się nie dać psychopacie? Poznaj jego metody

Autorzy: Daniel Boduszek, Żaneta Gotowalska-Wróblewska

Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-6734-3

EAN: 9788324067343

Liczba stron: 240

Wydawnictwo: Znak

Format: 140x205mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Rok wydania: 2023

Od wydawnictwa kilka słów o książce:

W książce tej, autorzy nie tylko wnikliwie analizują typowe zachowania psychopatów, ale także przedstawiają praktyczne porady na temat tego, jak przeciwstawić się ich manipulacjom. Czytelnik dowiaduje się, jakie są typowe cechy psychopatów, jakie techniki stosują do manipulowania innymi, jak przebiega ich proces „zdjęcia maski”, a także jakie są ich ulubione obszary działania.

Książka ta nie tylko pomaga zrozumieć, jak działa psychopata i jak się przed nim bronić, ale również pokazuje, jak ważne jest podjęcie działań, gdy podejrzewamy, że ktoś z naszego otoczenia może być psychopatą. Autorzy sugerują, jak poradzić sobie z taką sytuacją, zwracając uwagę na to, jak ważna jest edukacja i zrozumienie problemu.