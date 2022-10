Jak potężny wiatr – Mel Tari

Indonezja. Lata siedemdziesiąte XX wieku. Przebudzenie.

Cudowne Boże zaopatrzenie

Później miało miejsce wiele innych potwierdzeń. Pewnego wieczora, po modlitwie w kościele, Pan powiedział do mnie: „Jedź teraz!

Przygotuj się, żeby wyjechać pojutrze”. „O nie, Boże, to niemożliwe!”

– odpowiedziałem. „Nie ma sposobu, żebym kiedykolwiek zebrał tak dużo pieniędzy w tak krótkim czasie. Nie mam ani grosza w kieszeni”.

Ale Pan nalegał: „Powiedz swoim przyjaciołom i rodzinie, że za

dwa dni wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych”.

„Pomyślą, że zwariowałem. Lepiej im nic nie mówić” – pomyślałem.

Lecz dlatego, że Bóg nieustannie mnie przynaglał, postanowiłem

być posłuszny, nawet jeśli dla innych było to niemożliwe.

– Pojutrze wyruszam do Ameryki – ogłosiłem.

Moja rodzina i przyjaciele zrobili dokładnie to, co podejrzewałem

– śmiali się ze mnie.

– Mel, to jest niemożliwe. Ty zwariowałeś – mówili.

– Mel, cieszę się, że powiedziałeś mi o tym, ale proszę nie mów nikomu więcej – powiedział mój ojciec – pomyślą, że zwariowałeś.

Pierwszą poważną rzeczą jakiej potrzebowałem był transport do stolicy Timoru, którą jest Kupang. Leży on około 112 kilometrów od mojej wioski, Soe. Jeżeli przyjedziecie kiedykolwiek na Timor, zrozumiecie dlaczego zmartwiłem się tą sytuacją. Podróżowanie w moim kraju jest bardzo uciążliwe. Czasami, jeżeli ma się szczęście można podjechać jakąś państwową ciężarówką, jednak większość ludzi musi chodzić pieszo przez dżunglę.

W tym samym czasie Pan przemówił do dwóch sióstr w Dżakarcie i powiedział im, że potrzebuję pomocy. Miały one przylecieć do Kupang, wynająć jeepa, pojechać do Soe i przywieźć Mela Tari z powrotem do Dżakarty.

– Boże, Mel właśnie wrócił do Soe, a Ty teraz chcesz powiedzieć, żebyśmy pojechały tam i go przywiozły? – zaprotestowały. (Wcześniej

byłem jednym z mówców na konferencji w Bandung). Pan

powiedział im, żeby pojechały, czy im się to podoba, czy nie. Przeleciały

prawie dwa i pół tysiąca kilometrów na Timor, wynajęły

jeepa i przyjechały do Soe. Dotarły do mojego domu późno w nocy.

– Mel, czy nie potrzebujesz czasem pomocy w dostaniu się do Dżakarty?

– zapytały.

– Chwała Bogu, tak! Jestem gotowy żeby jechać! – odpowiedziałem.

W tym samym czasie otrzymałem depeszę z Ameryki, która

mówiła: PIENIĄDZE NA PRZEJAZD DO DŻAKARTY ZOSTAŁY

ZŁOŻONE W BANKU W KUPANG. BILET DO AMERYKI ZNAJDUJE

SIĘ W KASIE LINII PAN AMERICAN.

Depesza pochodziła od rodziny, o której nigdy dotąd nie słyszałem.

Pan po prostu do nich przemówił: „Poślijcie pieniądze do Indonezji

dla Mela Tari, żeby mógł tutaj przyjechać”. Nigdy o mnie nie słyszeli,

ale byli posłuszni Panu i posłali pieniądze.

Wziąłem depeszę do banku i podjąłem pieniądze na przelot do

Dżakarty. Ale kiedy przyjechałem do Dżakarty znalazłem się

w prawdziwych opałach. Jak mogłem dostać wizę do Ameryki,

kiedy nie miałem sponsora, który zatroszczyłby się o mój pobyt

tam? Poszedłem do amerykańskiego vice-konsula, ale on nie chciał

dać mi wizy.

– Kto będzie pana utrzymywał? – zapytał mnie.

– Pan Jezus – odpowiedziałem.

– Tak, to porządny gość – odpowiedział mi vice-konsul – ale nie możemy

zaakceptować go jako pańskiego sponsora.

Wyszedłem z ambasady bez wizy. Po obiedzie i długiej modlitwie,

Pan powiedział mi, żebym poszedł z powrotem do konsulatu i jeszcze

raz poprosił o wizę.

Kiedy tam poszedłem nie było vice-konsula, więc rozmawiałem

z pewną kobietą, która, jak później odkryłem, okazała się być

konsulem.

– Kto będzie sponsorował pański pobyt? – zapytała.

– Pan Jezus – odpowiedziałem.

Bez zastanowienia wypisała i wręczyła mi wizę.

– A jak będzie pan się utrzymywał w Ameryce? – spytała znowu.

– Pan będzie zaspokajał każdą moją potrzebę. Obiecał mi to! – odrzekłem.

– A może pan będzie ciężarem dla Ameryki?

– Na pewno nie będę problemem dla nikogo w Ameryce – powiedziałem

– jeżeli Pan Jezus może wziąć problemy całego świata na

siebie, to na pewno się też mną zaopiekuje.

Kiedy wyszedłem, powiedziałem: „Panie naprawdę udowodniłeś

mi swoją pomoc, ale wiesz, że nie potrafię zbyt dobrze mówić po

angielsku”. „Po prostu jedź tam, a ja zajmę się problemem języka”,

powiedział Pan. „Kiedy będziesz przygotowany, żeby mówić, a nie

będziesz potrafił, to możesz powiedzieć ludziom: «Mój Jezus mnie

zawiódł»”.

(fragment rozdziału 1)

Dane książki:

Wydawca: Wydawnictwo AF

oprawa miękka, stron 180