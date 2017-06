Jak piosenkarka Mandisa pokonała depresję i rozczarowanie Bogiem

„Wyszłam z kina, to było po latach przebywania w ciemnym miejscu i ignorowania wszystkich, i zauważyłam, że mój samochód był cały obklejony karteczkami. Podeszłam bliżej i uświadomiłam sobie, że na tych karteczkach były napisy w stylu ‘Kochamy Cię. Wróć do nas. Tęsknimy za Tobą’. I kiedy bardziej zbliżyłam się do mojego samochodu, grupa moich przyjaciół, od których się odizolowałam… oni tam byli”.

Chrześcijańska artystka i zdobywczyni nagrody Grammy, piosenkarka Mandisa otwarcie mówi jak pokonała bolesne zmaganie z depresją po śmierci swojej drogiej przyjaciółki.

Mandisa rozmawiała z Klubem 700 o walce, która zaczęła się po śmierci jej drogiej przyjaciółki Kishy, która umarła z powodu raka piersi. Ta tragedia nią wstrząsnęła.

„Moja depresja miała swoje źródło w rozczarowaniu Bogiem”, powiedziała. „Uczę się ufać i odpoczywać w poczuciu kim jest Bóg, ponad moją potrzebą zrozumienia i posiadaniem wszystkich odpowiedzi”.

„To jest coś, co zobaczę w pełni kiedy stanę z Nim twarzą w twarz, i wiem, że Kisha jest teraz z Jezusem”, ciągnęła dalej.

Mandisa również się otworzyła ze swoim głębokim bólem podczas środowego programu Good Morning America.

Ujawniła, że jej walka z depresją zintensyfikowała się 3 lata temu, że nieomal nie popełniła samobójstwa.

„Czułam się dość źle, do tego stopnia, że gdybym nie zeszła z tej drogi to dziś nie siedziałabym tutaj”, powiedziała Mandisa Robinowi Robertsowi, współprowadzącemu GMA. „Byłam bliska posłuchania głosu, który powiedział mi: „Mandisa, możesz być z Jezusem już teraz. Wszystko co musisz zrobić to odebrać sobie życie”.

Jednak powiedziała, że Bóg uratował ją i ostatecznie otrzymała w swojej depresji pomoc od przyjaciół, którzy pojawili się obok kina.

„Wyszłam z kina, to było po latach przebywania w ciemnym miejscu i ignorowania wszystkich, i zauważyłam, że mój samochód był cały obklejony karteczkami”, powiedziała dla GMA.

„Podeszłam bliżej i uświadomiłam sobie, że na tych karteczkach były napisy w stylu ‘Kochamy Cię. Wróć do nas. Tęsknimy za Tobą’. I kiedy bardziej zbliżyłam się do mojego samochodu, grupa moich przyjaciół, od których się odizolowałam… oni tam byli”.

„Oni czekali pod tym kinem, w którym obejrzałam 2 filmy, a nie tylko jeden, czekali na mnie ponad 4 godziny”, powiedziała. „I zainterweniowali i powiedzieli ‘Kochamy Cię taką jaka jesteś, ale zbyt mocno Cię kochamy, aby zostawić Cię w takiej sytuacji’”.

Mandisa ma nową płytę, która przedstawia jak Bóg wyciągnął ją z tego czasu silnej depresji. Zatytułowana „Z ciemności”, ukaże się 19 maja.

„Kiedy spojrzałam na miejsce, w którym zaczynaliśmy i gdzie skończyliśmy, na moje serce i duszę, i lekcje, których się nauczyłam w procesie tworzenia tej płyty, wiem, że nie jest ona po prostu płytą dla innych ludzi”, powiedziała Klubowi 700.

„Widzę, że Bóg użył ją, aby mnie wyciągnąć i pomóc mi zobaczyć to, co On czynił i jak przez nią działał…. na przestrzeni całego procesu”, powiedziała.

„I dlatego nazywa się „Z ciemności”, ponieważ to z niej Bóg mnie wydostał”, ciągnęła dalej.

Równolegle do wywiadu z GMA, Mandisa zaprezentowała utwór ze swojego nowego singla.

Chrześcijańska artystka napisała kilka słów o piosence na swojej stronie internetowej:

Myślałam o wadze przekazu w mojej ostatniej piosence. Bałam się… bardzo. Nigdy w ten sposób z nikim bym nie rozmawiała, jak rozmawiam czasem ze sobą. Zapytaj mnie jakie są moje najlepsze cechy, a sporządzenie ich listy zajęło by mi długi czas. Ale zapytaj mnie czego w sobie nie lubię i do czego nie lubię się zabierać, a przygotuję odpowiedź w 3.5 sekundy. Wiem, że nie jestem osamotniona w tym szkodliwym nawyku. Wierzę, że nadszedł czas dla dzieci Boga, aby przestać pogrążać się we wstydzie i żalu i żyć życiem wolności, siły i autorytetu. Czynimy tak poprzez poddanie tych destrukcyjnych myśli w posłuszeństwo Chrystusowi (2 List do Koryntian, 10:5).

Mandisa znalazła się w centrum uwagi po tym jak została finalistą piątej edycji American Idol.

Otrzymała nagrodę Grammy za Najlepszy Współczesny Chrześcijański Album Muzyczny, za najlepiej się sprzedający i najlepiej przyjęty przez krytyków projekt Overcomer.

