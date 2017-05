Jak muzułmańska rodzina królewska wspiera kościół na Bliskim Wschodzie

W rejonie świata, gdzie chrześcijanie są często poważnie prześladowani za swoją wiarę, jeden naród z większością Muzułman, w sercu Bliskiego Wschodu, wspiera chrześcijan do otwartego praktykowania swojej wiary.

„To jest niesamowite”, wykrzyknął wielebny Andy Thompson. „Jesteśmy na pełnym morzu Bliskiego Wschodu, gdzie wszystkie sąsiednie kraje dokoła nas są znane z ich bezkompromisowych islamskich tradycji.”

Przez ostatnie dwie dekady Thompson głosił Ewangelię na Bliskim Wschodzie i zna z pierwszej ręki wyzwania związane z przyniesieniem Bożej miłości do tych ludzi.

„Na przykład w Iranie i Arabii Saudyjskiej kościół ma niewyobrażalnie trudny czas”.

Thompson mieszka w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i jest starszym kapelanem w kościele anglikańskim.

Obecnie prowadzi największą inicjatywę kościelną, budowę największej anglikańskiej kongregacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Thompson powiedział CBN News, że wzniesienie tak dużego budynku jest możliwe tylko dlatego, że rząd kraju otwarcie zachęcił do ducha tolerancji w tym państwie i wspiera środowisko, w którym pozwala ludziom różnych wiar praktykować ich przekonania.

„Tutaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy klimat tolerancji… i cieszymy się z pokojowej i harmonijnej relacji z naszymi muzułmańskimi sąsiadami”.

Budowa nowego budynku jest w toku i będzie mogła pomieścić około 4300 osób.

A oto interesujący akcent w tej historii: królewska rodzina mieszkająca w Abu Dhabi, państwo Al Nahyans, ofiarowała ziemię, na której All Saints Anglican Church wznosi to przedsięwzięcie. (…)

Thompson mówi, że ten kościół jest tyglem ludzi z różnych etnicznych środowisk.

„Mamy setki rodzajów ludzi {przychodzących do kościoła},” powiedział Thompson.

„Mamy Koreańczyków, Chińczyków, Pakistańczyków, setki Hindusów, mamy ortodoksyjną etiopską społeczność, mamy w efekcie ludzi z całego świata reprezentujących różne języki i różne tradycje chrześcijańskie”.

W 2009 roku CBN News przedstawił Kings Revival International Church, kwitnący kościół ewangeliczny w Dubaju.

Tak jak kościół All Saints, większość tych, którzy uczęszczają do Kings Revival są osobami mieszkającymi poza swoim krajem.

Dr. V. Dilkumar jest pastorem tego kościoła. Pochodzi ze Sri Lanki. Dilkumar powiedział CBN News w 2009 roku, że rząd zadał sobie wiele trudu aby pozwolić na rozwój religiom nie-muzułmańskim.

„Jesteśmy wdzięczni Bogu, jesteśmy wdzięczni przywódcom tego kraju i powiedziałbym, że jest tu niespotykany poziom tolerancji”, powiedział Dilkumar dla CBN News podczas wywiadu.

Od czasu naszej wizyty zostało utworzonych kilka nowych kościołów.

Thompson mówi, że ponad 40 kongregacji otwiera się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Jeśli to wszystko wydaje się niesamowite, to powinno. Siedemdziesiąt sześć procent mieszkańców to Muzułmanie a Islam jest oficjalną religią tego kraju.

Są tu pewne ograniczenia. Na przykład dzielenie się Ewangelią z Muzułmanami jest nielegalne. Drukowanie Biblii lub innych materiałów ewangelicznych jest zabronione. A ci, którzy nawracają się z Islamu stawiają czoła ciężkim prześladowaniom.

Open Doors USA, organizacja, która monitoruje wolność religijną na całym świecie, umiejscawia Zjednoczone Emiraty Arabskie na 44-tym miejscu swojej listy World Watch List pięćdziesięciu krajów, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowań za swoją wiarę.

„Zjednoczone Emiraty Arabskie są krajem kontrastów”,

pisze Open Doors na swojej stronie internetowej. „Z jednej strony jest znany ze swojej stabilności, bogactwa i rozwoju. Z drugiej strony, wolność religijna, prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń i wypowiedzi są poważnie ograniczone w tym królestwie”.

Open Doors mówi, że Muzułmanie, którzy nawracają się na chrześcijaństwo “stawiają czoła największym prześladowaniom niż inne grupy” w tym państwie.

I podczas gdy konstytucja państwa zawiera zapewnienie o wolności religijnej, to “także jest pełna sprzeczności”.

„Zapewnia wolność religijną, ale zaznacza, że praktykowanie wolności religijnej nie powinno naruszać ustalonych zwyczajów, polityki publicznej lub moralności publicznej”, mówi Open Doors.

Pomimo pewnych wyzwań, Thompson mówi, że „to jest wspaniałe mieć tak bliską i działającą relację z władzami muzułmańskimi na najwyższym poziomie” i wierzy, że wiele chrześcijan będzie dalej cieszyło się wolnością praktyk religijnych.

